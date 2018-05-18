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18 Mayıs 2018 12:01

Muğla’da konut satışları yüzde 7,7 arttı

Muğla’da konut satışları 2018 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,7 oranında artarak 1489 oldu.

Muğla’da konut satışları yüzde 7,7 arttı

18 Mayıs 2018 12:01

Bu satışların 572’si ilk satış, 917’si ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satışlarında İstanbul 17 bin 414 konut satışı ile en yüksek paya (%16,9) sahip olurken, Muğla Türkiye genelinde %1,4’lük payla 21. sırada yer aldı.


İPOTEKLİ SATIŞLAR %29,4 AZALDI


Muğla’da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %29,4 oranında azalış göstererek 377 oldu. 377 satışın 148’i ilk satış, 229’u ikinci el satış olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı %27,1 olurken bu oran Muğla ili için %25,3 olarak gerçekleşti.


DİĞER SATIŞLAR %31 ARTTI


Muğla’da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %31 oranında artış göstererek 1112 oldu. Bu satışların 424’ü ilk satış, 688’i ikinci el satış olarak gerçekleşti.


Ayrıca, Nisan ayında yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %9,1 oranında artarak 48’e yükseldi.




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