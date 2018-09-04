Muğla’da KYK tanıtım stantları açıldı

Öğrenciler ve aileleri için açılan stantlarda görev yapan personel; kurumun işlevi, yurt, kredi ve burs müracaatlarının nasıl yapılacağı, yurtlarda öğrencilere sunulan imkânlar ve eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler hakkında öğrenci ve ailelerine bilgi veriyor.

KYK Muğla İl Müdürü Ömer İlman yaptığı açıklamada, "Öncelikle 2018-2019 öğretim döneminin tüm öğrencilerimiz ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Milletimizin emaneti olan gençlerimizin, sağlıklı ve güvenli ortamda barınmaları, beslenmeleri ve eğitim faaliyetlerimiz ile geleceğe hazırlanmaları için KYK Muğla ailesi olarak tüm ekibimizle yeni döneme hazırız. Yaz döneminde tüm yurtlarımızın boya, badana, bakım-onarım, çevre düzenlemesi, doğalgaz dönüşüm çalışmalarını tamamladık. İki yurdumuzun inşaatı hızla devam etmekte olup 504 kişilik Milas Yurdumuzu bu yıl hizmete açıyoruz. Önümüzdeki iki yıl içinde de Muğla’mızda yurt sorunu tamamen ortadan kalkacaktır. Ülkemizde nitelikli gençlerin yetişmesinde büyük gayret gösteren tüm ekibimi yürekten kutlarım." dedi.

Ardından öğrencilere ve ailelerine açılan stantlarda içecek ikramında bulunuldu.