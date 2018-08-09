Muğla’da maden ocağında iş kazası: 1 ölü

Yatağan ilçesine bağlı Hacıveliler Mahallesi’ndeki feldspat madeninde, henüz öğrenilemeyen bir nedenle düşen kaya parçası, döküm sahasında çalışan Memduh Manisalı’nın (49) başına düştü. Olayı gören çalışanların 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, 49 yaşındaki işçinin öldüğünü belirledi. Bunun üzerine olay yerine gelen Yatağan cumhuriyet savcısı ve jandarma olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundu.

İşçinin cesedi, otopsi işlemleri için Yatağan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.