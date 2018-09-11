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Muğla'da Mehmetçik okul boyadı

Muğla’nın Menteşe İlçesinde bulunan Nazmi Zehra İyibilir Ortaokulu, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi Muğla İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından boyandı.

Muğla'nın Menteşe İlçesinde bulunan Nazmi Zehra İyibilir Ortaokulu, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi Muğla İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından boyandı.


El birliği ile okulu boyayan jandarma personeline teşekkür eden okul müdürü Nuri Can, "Yeni öğretim yılında okulumuzda bakım onarım çalışmamızı başlattık. Bu kapsamda okulumuzun iç koridor ve sınıflarımızın boyanma ihtiyacı ortaya çıktı. Boyayı okul olarak ilk önce temin ettik. Ardından jandarmamız ile iletişime geçtik. Onlar da sınıflarımızı boyatabileceklerini söylediler. Sınıflarımız jandarma personeli tarafından boyandı. Daha öncede 2017-2018 eğitim öğretim yılı sonunda jandarmamızla işbirliği halinde okulumuzun Atatürk Köşesini yenilemiştik. Sağolsun jandarmamız okulumuza her türlü desteği veriyor. Bu konuda emeği geçen tüm komutanlarımıza ve Mehmetçiğimize teşekkür ediyorum" diye ifade etti.

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