Muğla’da Modern Pentatlon yarışları heyecanı

Yarışlar esnasında sporcuların aileleri ve antrenörleri heyecanlı dakikalar yaşadı.

Dalyan Mahallesinde yapılan atış, yüzme ve koşu yarışlarına çeşitli illerden Küçükler, Yıldızlar, Gençler Büyükler ve Masterlar kategorilerinde yaklaşık 260 sporcu katıldı.

Açılış seremonisi sonrası yarışlar, Dalyan kordonunda oluşturulan özel parkurda başladı. Açılış seremonisine Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Ramazan Arslantaş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Murat Sözgen, federasyon yetkilileri, antrenörler, sporcular ve aileleri katıldı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Ramazan Arslantaş, müsabakalarda Milli takım sporcularının belirlendiğini aktardı.

Modern Pentatlon’un disiplin ve sabır isteyen bir spor olduğunun altını çizen Arslantaş; “Modern Pentatlon askeri ve zor bir spordur. 5’li disipline dayanır. Yüzme, eskrim, binicilik, atış ve koşu olmak üzere 5 ayağı vardır. Disiplin ve sabır ister, aynı zamanda yürek isteyen bir spordur. Ama bizim gençlerimiz maşallah üstesinden geliyorlar.” diye konuştu.

Ortaca’da adeta bir Mevlana hoşgörüsü ile karşılandıklarını dile getiren Federasyon Başkanı Arslantaş; “Bu bölgeyi artık göz ardı edemeyiz. Sık sık faaliyetler yapacağız inşallah. Kaymakamlığımız, Belediyemiz ve Spor İl Müdürlüğümüz ile istişare edip her fırsatta burada organizasyon yapmak için elimizden geleni yapacağız.” dedi.

Triathle yarışları ile başlayan organizasyon yarın yapılacak Biathle yarışları ile sona erecek.