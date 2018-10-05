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Muğla'da NARKO-KOM denetimi

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Üniversitelerin açılmasının ardından öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı Kötekli Mahallesinde denetimlerini arttırdı.


KOM ve Narkotik ekipleri Kötekli Mahallesindeki barlarda yaptıkları denetimlerde herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlamazken, yaklaşık 300 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldığı açıklandı. Emniyet yetkilileri KOM ve Narkotik ekiplerinin bu uygulamaları tüm ilçelerde sık sık devam edeceğini, amacın huzur ve güvenliğin yanında gençlerin kötü alışkanlıklardan koruması olduğunu açıkladılar.

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