Muğla'da NARKO-KOM denetimi

KOM ve Narkotik ekipleri Kötekli Mahallesindeki barlarda yaptıkları denetimlerde herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlamazken, yaklaşık 300 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldığı açıklandı. Emniyet yetkilileri KOM ve Narkotik ekiplerinin bu uygulamaları tüm ilçelerde sık sık devam edeceğini, amacın huzur ve güvenliğin yanında gençlerin kötü alışkanlıklardan koruması olduğunu açıkladılar.