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06 Haziran 2018 13:17

Muğla’da öğrenciler doğayı tanıyor

Muğla Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yürütülen, Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığınca desteklenen, Gıda ve Beslenme İçin Biyoçeşitlilik konulu “Tat, Tanı, Doğada Bırak” proje çalışmaları devam ediyor.

Muğla’da öğrenciler doğayı tanıyor

06 Haziran 2018 13:17


Kadın çiftçilerin eğitiminin yanı sıra öğrencilere yönelik eğitimin de hedeflendiği proje ile Lider Çocuk Tarım Kampı uygulaması kapsamında Menteşe İlçesi Yeşilyurt İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri ile Ula İlçesi Gökova Salih Güneyman İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri eğitim aldı.


Kamp uygulaması dışında da eğitimlerin devam ettiği proje kapsamında Milas Ören Mahallesi Ören İlkokulu 4. Sınıf öğrencilerine eğitim verildi. Ayrıca Muğla genelinde toplam 84 öğrenciyle teknik gezi düzenlendi.


Milas İlçesi Ören Mahallesinde başlayan gezi, biyoçeşitlilik ve doğa için önemi olan arılara vurgu yapmak ve tanıtmak için Marmaris İlçesi Osmaniye Mahallesinde bulunan Balevi ile başladı. Arıların tozlaşmadaki önemini anlatan filmler izletildi. Ayrıca Ula İlçesi Gökova Orman İşletme Şefliğinin üretim yeri ziyaret edildi. Burada orman içi ürünlerin kültüre alınan çeşitleri tanıtılarak çocuklara çalışmalar hakkında bilgi verildi. Hediyelerin ve ikramların yapıldığı teknik gezide öğrenciler bol bol yürüyüş yaparak oyun oynadı.




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