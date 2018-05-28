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28 Mayıs 2018 14:23

Muğla’da okuma yazma oranı yüzde 98

Türkiye İstatistik Kurumu Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı 2017 yılı verileri doğrultusunda, TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre; Muğla’da okuma yazma oranı yüzde 98,33 olarak belirlendi.

Muğla’da okuma yazma oranı yüzde 98

28 Mayıs 2018 14:23

Bu değerle Muğla ülke genelinde okur-yazar oranının en yüksek olduğu 6. il oldu. Ayrıca Muğla’da kadınların yüzde 97,14’ü, erkeklerin ise yüzde 99,46’sının okuma yazma bildiği açıklandı.


Muğla’da okur-yazar oranının en yüksek olduğu yaş grubu yüzde 100 ile 14-17 yaş grubu oldu. Okur-yazar oranının en düşük olduğu yaş grubu ise yüzde 90,82 ile 65 yaş ve üstünün olduğu belirlendi.



Muğla’da 15 yaş ve üzeri nüfus bitirilen eğitim düzeyine göre incelendiğinde ilk sırayı yüzde 28,36 (212 653 kişi) ile ilkokul mezunları aldı. İlkokul mezunlarını yüzde 23,36 (175 195 kişi) ile Lise veya dengi okul mezunları takip etti. Doktora mezunlarının oranı yüzde 0,31 (2 309 kişi) olurken, yüksek lisans mezunlarının oranı yüzde 1,28 (9 bin 620 kişi), yüksekokul ve fakülte mezunlarının oranı da yüzde 17,22 (129 122 kişi) oldu.




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