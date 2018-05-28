Muğla’da okuma yazma oranı yüzde 98

Bu değerle Muğla ülke genelinde okur-yazar oranının en yüksek olduğu 6. il oldu. Ayrıca Muğla’da kadınların yüzde 97,14’ü, erkeklerin ise yüzde 99,46’sının okuma yazma bildiği açıklandı.

Muğla’da okur-yazar oranının en yüksek olduğu yaş grubu yüzde 100 ile 14-17 yaş grubu oldu. Okur-yazar oranının en düşük olduğu yaş grubu ise yüzde 90,82 ile 65 yaş ve üstünün olduğu belirlendi.

Muğla’da 15 yaş ve üzeri nüfus bitirilen eğitim düzeyine göre incelendiğinde ilk sırayı yüzde 28,36 (212 653 kişi) ile ilkokul mezunları aldı. İlkokul mezunlarını yüzde 23,36 (175 195 kişi) ile Lise veya dengi okul mezunları takip etti. Doktora mezunlarının oranı yüzde 0,31 (2 309 kişi) olurken, yüksek lisans mezunlarının oranı yüzde 1,28 (9 bin 620 kişi), yüksekokul ve fakülte mezunlarının oranı da yüzde 17,22 (129 122 kişi) oldu.