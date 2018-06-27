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27 Haziran 2018 13:06

Muğla’da ölümlü trafik kazaları yüzde 17,61 artı

Türkiye İstatistik Kurumu 2017 yılı Karayolu Trafik Kaza İstatistiklerini yayımladı.

Muğla’da ölümlü trafik kazaları yüzde 17,61 artı

27 Haziran 2018 13:06

Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre Muğla’da; trafik kazalarında yaşamını yitirenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 17,61 artarak 187 kişi oldu.


2017 yılında Muğla’da meydana gelen trafik kazalarının sayısı bir önceki yıla göre yüzde 3,50 artarak 15 bin 653 oldu. Meydana gelen trafik kazalarının yüzde 71’i (11 bin 106 adet) maddi hasarlı kaza olurken yüzde 29’u (4 bin 547 adet) ölümlü yaralanmalı trafik kazası olarak gerçekleşti. Maddi hasarlı trafik kazalarının sayısı yüzde 4,23 artarken, ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının sayısı yüzde 1,75 arttı. Türkiye genelinde ise 2017 yılında meydana gelen 1 milyon 202 bin 716 trafik kazasının yüzde 84,8’i (1 milyon 20 bin 47 adet) maddi hasarlı kaza olurken, yüzde 15,2’si (182 bin 669 adet) ölümlü yaralanmalı trafik kazası olarak gerçekleşti.


- Trafik kazalarında yaşamını yitirenlerin sayısı arttı


2017 yılında Muğla’da trafik kazalarında yaşamını yitirenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 17,61 artarak 187 kişi oldu. Bu trafik kazalarında yaralananların sayısı ise geçen yıla göre yüzde 4,73 artarak 6 bin 838 oldu. Muğla’da meydana gelen trafik kazalarında gerçekleşen ölümlerin yüzde 47,6’sı (86 kişi) kaza yerinde gerçekleşirken yüzde 52,4’ü (101 kişi) kaza sonrası gerçekleşti.


Türkiye genelinde ise 2017 yılında meydana gelen trafik kazalarında gerçekleşen 7 bin 427 ölümün yüzde 47,6’sı (3 bin 534 kişi) kaza yerinde gerçekleşirken yüzde 52,4’ü (3 893 kişi) kaza sonrasında gerçekleşti. Türkiye’de meydana gelen trafik kazalarında 300 bin 383 kişi yaralandı.




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