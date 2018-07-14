Muğla’da orman yangını kontrol altına alındı

Edinilen bilgiye göre; Ortaca ilçesi, Dereköy Mahallesi Göçük mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yerleşim alanlarına yakın bölgede başlayan yangın, rüzgarında etkisiyle büyüyerek yerleşim alanlarını tehdit etmeye başladı. Yangında Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter ve 2 uçak ile havadan, orman ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ise karadan müdahale edildi.

Rüzgarın etkisi ile yayılarak devam eden yangın, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale sonucu kontrol altına alındı. İlçe Kaymakamı Oktay Erdoğan, yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Vatandaşların taleplerini dinleyen Erdoğan, yangında her hangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını belirtti.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, 20 hektarlık alan zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.