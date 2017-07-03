Muğla’da ormancılar teyakkuzda

Antalya, İzmir ve Çanakkale yangınlarından sonra nem oranı da göz önüne alınarak Muğla ve Aydın’da görevli tüm ekipler en küçük bir dumana karşı uyarıldılar.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, sorumluluk alanı Muğla ve Aydın’da 1 Milyon 150 Bin 201 hektar ormanlık alana sahip olduklarını açıklarken, bu ormanların tamamının yangınlara birinci derece hassas ormanlar olduğunu söyledi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nün yangınlarla mücadelede Bin 500 işçi, 93 arazöz, 33 Su tankeri, 51 ilk müdahale aracı, 12 dozer, 11 greyder ve 5 treyler kara gücü, Fethiye, Marmaris, Milas ve Nazilli’de konuşlanan 4 su atma özelliği taşıyan ve Ula’ da konuşlanan bir genel amaçlı olmak üzere 5 helikopter ile Milas-Bodrum Hava Limanında konuşlanan 2 Amfibik uçak ile havadan havadan, yaz ayları boyunca 103 Sincap Motorize ekibinin de riskli bölgelerde devriye görevi yaptığını açıkladı.

10 yılın ortalaması 300 yangın, 600 hektar alan

Bölge Müdürü Çelik, “Bölge Müdürlüğümüzde son 10 yıllık verilere baktığımızda yılda ortalama 331 adet yangın ve bu yangınlarda ortalama 534,1 hektar ormanlık alan zarar görmüş. Bu yangınların çıkış nedenleri konusunda yapılan istatistikî çalışma sonucu, %32 ihmal dikkatsizlik, %15 kasıt, %29 yıldırım, %24 meçhul. Yangınlarda en büyük unsur yine insan eli oluyor.

“Muğla’nın yangın sezonu yok”

Sorumluluk alanlarında 3 Temmuz 2017 tarihi itibari ile 83 orman yangını meydana geldiğini ve bu yangınlarda 30,51 hektar alanın zarar gördüğünü açıklayan Çelik, “Muğla’nın yangın sezonu diye bir sezon yok. Yılın 12 ayı yangınlara müdahale ediyoruz. Geçen yıl Aralık ayında 24 yangın çıktı. Kış ayının ortasında ekiplerimiz yangınlara müdahale etti. Doğu’da devlet kar ile mücadele ederken, biz Muğla’da alevlerle mücadele ettik. Bu bizim görevimiz. Keşke hiç yangın çıkmasa. Orman varlığı var ki yangın çıkıyor. Orman varlığının olmadığını düşünün bir de. Maalesef orman yangınlarında ilk sırada insan eli var. İnsan kaynaklı yangınlar çoğunlukta. Yangınların yüzde 70’lik oranında insan eli var” dedi.

“5 bin çağrı geldi”

Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, çağrı merkezinin 112 bünyesinde toplanmasının ardından çağrılarda gerçek çağrı oranının arttığını belirterek, “Daha önce 177 Orman Yangın Çağrı Merkezi olan numaramız 112 Acil Çağrı Merkezi bünyesinde tek numarada toplandı. Hala zaman zaman doğru oymayan çağrılar alıyoruz. Fakat gerçek çağrı konusunda sayılarımız arttı. Bugüne kadar 112 Çağrı Merkezi üzerinden 5 bin orman yangın çağrısı aldık. Bu sayı Temmuz ve Ağustos aylarında daha da artacaktır. Özellikle kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımız kış aylarında orman yangını konusunda verilen bilgilendirme toplantıları ile daha duyarlı bir hale geldi” dedi.

‘Ekipler teyakkuzda”

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve nem oranının orman yangınlarına müsait olması nedeniyle Muğla ve Aydın illerinde orman teşkilatının her zamankinden daha gazla bir teyakkuz durumuna geçtiğini açıklayan Çelik, “Ekiplerimiz 7/24 esasına göre riskli alanlarda sürekli hareket halinde. Özellikle motorize sincap ekiplerimiz ulaşım kolaylığı nedeniyle ormanlık alanlarda en küçük bir ihbarı değerlendiriyor. Amacımız, olası bir ihbarın ardından en kısa zamanda yangına müdahale etmek” dedi.