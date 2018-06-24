Muğla’da oy kullanma işlemi devam ediyor

Dönem Milletvekili genel seçimleri Muğla’da devam ediyor. Muğla’da 2 bin 235 sandıkta 725 bin 903 seçmen oy kullanacak. Saat 08.00’da başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00’da sona erecek. Yaşlı, genç, engelli ve hastalar da oy kullanmak için oy kullanma merkezlerine gelirken, engelliler ve hastalar Büyükşehir ve İl Sağlık Müdürlüğü’nün ‘Hasta Nakil Ambulansları’ ile sandıklara taşındı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün oyunu Düğerek Mahallesi’nde bulunan Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu İlköğretim Okulu’nda kullandı. Okula eşi Gülsüm Gürün ile birlikte gelen başkan Gürün oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, “Seçim propaganda dönemi kısa olmakla birlikte çok yoğun, herkesin derdini anlatabildiği, vatandaşa ulaşabildiği, çeşitli aksaklıklara uğramasına rağmen ulaşabildiği seçim dönemi oldu. Türkiye önemli bir karar verecek. Çünkü yeni bir sisteme geçiyoruz. Adeta bir rejim değişikliği olabilecek ve Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiyoruz. Onun için bu seçim diğer seçimlerden farklı ve Türkiye’nin geleceği için çok daha önemli. Herkes söyleyeceğini söyledi, vatandaş dinleyeceğini dinledi. Ben inanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları gerçekten bu dönemlerde çok iyi düşünüp çok iyi kararlar üreten bir yapıya sahiptir. Temennimiz bu saatten sonra seçim sürecinin sağlıklı geçmesi, herhangi bir olumsuz olayın olmaması ve hepimizin bu konuda katkı sağlayarak sonuçların herkesi tatmin edecek ve hiçbir şüpheye mahal bırakmadan sonuçların alınması ve ilan edilmesidir. Sonrası seçilen kimse başımızın üstünde yeri var” dedi.

Muğla protokolü oyunu kullandı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün oyunu Düğerek Mahallesi’nde bulunan Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu İlköğretim Okulu’nda kullandı. Okula eşi Gülsüm Gürün ile birlikte gelen başkan Gürün oyunu 1045 nolu sandıkta kullandı kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, “Seçim propaganda dönemi kısa olmakla birlikte çok yoğun, herkesin derdini anlatabildiği, vatandaşa ulaşabildiği, çeşitli aksaklıklara uğramasına rağmen ulaşabildiği seçim dönemi oldu. Türkiye önemli bir karar verecek. Çünkü yeni bir sisteme geçiyoruz. Adeta bir rejim değişikliği olabilecek ve Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiyoruz. Onun için bu seçim diğer seçimlerden farklı ve Türkiye’nin geleceği için çok daha önemli. Herkes söyleyeceğini söyledi, vatandaş dinleyeceğini dinledi. Ben inanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları gerçekten bu dönemlerde çok iyi düşünüp çok iyi kararlar üreten bir yapıya sahiptir. Temennimiz bu saatten sonra seçim sürecinin sağlıklı geçmesi, herhangi bir olumsuz olayın olmaması ve hepimizin bu konuda katkı sağlayarak sonuçların herkesi tatmin edecek ve hiçbir şüpheye mahal bırakmadan sonuçların alınması ve ilan edilmesidir. Sonrası seçilen kimse başımızın üstünde yeri var” dedi

Vali Esengül Civelek oyunu kullandı

Muğla Valisi Esengül Civelek, oyunu Menteşe Kocamustafendi İlkokulu 1221 nolu sandıkta kullandı. Vali Esengül Civelek, oy kullanma işlemi sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, “Sabah saatlerinden itibaren oy kullanma işlemleri herhangi bir sorun yaşanmadan devam ediyor. Seçimin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Öte yandan yaşlılar da oylarını Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü Evde Bakım Hizmetleri ambulansları ile oy merkezlerine taşınarak oylarını kullandılar.