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Muğla'da ‘Rahvan At'yarışı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi ile Muğla Rahvan At Yarışları ve Yetiştiricileri Spor Kulübü iş birliğinde bu yıl 21’incisi gerçekleştirilen Geleneksel Muğla Menteşe Rahvan At Yarışları, Düğerek Mahallesi’nde yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi ile Muğla Rahvan At Yarışları ve Yetiştiricileri Spor Kulübü iş birliğinde bu yıl 21'incisi gerçekleştirilen Geleneksel Muğla Menteşe Rahvan At Yarışları, Düğerek Mahallesi'nde yapıldı.


Yarışlara, farklı illerden 100'ün üzerinde at katıldı. İkili tay, üçlü tay, dörtlü tay, deste boyu, küçük orta, büyük orta, baş altı ve baş olmak üzere 8 kategoride yapılan yarışlar, büyük heyecana sahne oldu. Yarışlar sonunda kategorilerinde dereceye girenlere kupa verilirken, birincilere para ödülü dağıtıldı.


Muğla Rahvan At Yarışları ve Yetiştiricileri Spor Kulübü Ali Haluk Çetiner, rahvan at yarışlarının seyirci açısında oldukça ilgi gördüğünü söyledi. Çetiner, “21'incisini gerçekleştirdiğimiz Rahvan At Yarışları'na farklı illerden 100'ün üzerinde sporcu katıldı. Bu kültürü hep birlikte yaşatmaya çalışıyoruz. Yarışlarımıza destek veren Büyükşehir ve Menteşe Belediyemize teşekkür ediyorum” diyerek bu kültürü yaşatarak gelecek kuşaklara aktarmanın önemine değindi.

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