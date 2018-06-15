Muğla’da sahillerde bayram yoğunluğu

Hava sıcaklığının 33-35 derece dolayında seyrettiği Muğla’da başta Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça gibi önemli turizm merkezlerindeki sahiller yerli ve yabancı turistin akınına uğradı. Muğla’nın en önemli turizm destinasyonlarından birisi olan Gökova Körfezi kıyısındaki ‘Sakin Kent’ unvanlı Akyaka mahallesinin sahilinde sabah saatlerinde başlayan kalabalık, öğle saatlerinde tavan yaptı. 400 metre uzunluğundaki sahilde yaklaşık 2 bin kişi aynı anda denize girerken, sahilde güneşleyenlerin sayısı da 5 bin kişiyi buldu. 2 bin 500 nüfuslu Akyaka Mahallesinin bir günde nüfusu yerleşik ve günübirlik tatilciler ile 10 katına ulaştı.

Güvenlik önlemi

Günübirlik tatilcilerin akınına uğrayan Akyaka mahallesinde Akyaka Jandarma Karakol ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hem sivil ekip, hem de resmi ekipleri ile vatandaşların güvenliğini sağlıyor. Şüpheli şahıslar üzerinde kimlik kontrolü yapan ekipler bu denetimlerini yaz sezonu boyunca sürdürecekleri öğrenildi.