Muğla'da şap aşılama kampanyası başladı

Muğla'da şap aşılama kampanyasının başlamasının ardından Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Şap Aşısı ülkede ekonomik kayba neden olan Şap virüsünden korunmak için uygulanmaktadır. Hastalık hızlı bir yayılıma sahip olup, sığırlarda verim düşüklüğü, değer kaybı ve ölümle seyretmektedir. Bu nedenle işletmedeki hayvanların aşılanması zorunludur. İşletme sahibinin kampanya döneminde (tüm programlı aşılamalarda) hayvanlarını aşılatmaması sonucunda idari para cezası uygulanır. Şap aşısı uygulanmamış olan hayvanlar il içinde işletmeden işletmeye nakledilemez, il dışı veteriner sağlık raporu düzenlenemez, buzağı desteklemesinden faydalanamazlar. Aşılamaya uygun tüm hayvanların aşılanması önem arz etmektedir. Hayvanlar uygun şekilde zapturapt edildikten sonra aşılanmalıdır. Ender de olsa aşıya karşı ilk birkaç saatte alerjik reaksiyon oluşmaktadır fakat hayvan sahibinin bu durumu bildirmesi ile alerjik reaksiyon giderilebilmektedir. Aşıya bağlı ölen hayvanın tazminatı Bakanlığımızca ödenmektedir. Aşılamaya bağlı yavru atmalarda ise laboratuvar teşhisi sonucuna bağlı olarak tazminat ödenmektedir. Muğla İlinde 225.000 büyükbaş hayvan mevcudu bulunmakta olup; bu hayvanların 200.846 adedi kampanya kapsamında aşılanması hedeflenmektedir. Şap Aşısı 2 aylıktan büyük tüm sığır cinsi hayvanlara uygulanmaktadır. İlk kez aşılanan buzağılara ise ilk aşılamadan 1 ay sonra rapel (tekrar) aşılama yapılmaktadır. Şap aşılama ile birlikte Bakanlığımızın 2018 yılında programa eklediği Escherichiacoli (E. coli) aşısı da uygulanmaktadır. E. coli bakterisi yeni doğan buzağılarda ishalle seyreden ve ölüme sebep olabilen hastalığı yapmaktadır. Bu hastalıktan korunmak için 7-8 aylık gebelikte olan inekler bu aşı ile aşılanmaktadır. Buzağı doğduktan sonra da içirilen ağız sütü (kolosturum) ile alınan antikorlar ilk 15 günlük sürede bu hastalığa karşı koruma sağlamaktadır. Bakanlığımızca kampanya dâhilinde yapılan aşılar bedelsiz olup; sadece uygulama ücreti alınmaktadır. Yetiştiricilerimizin aşılama gününde hayvanlarının başında bulunması, hayvanlarını tüm programlı aşılamalarda aşılatmaları ülkemizdeki hastalıklarla mücadelede büyük önem arz etmektedir.” diye ifade edildi.