Muğla'da şarbona rastlanmadı

-Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, Muğla Ticaret Borsası, Muğla Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Muğla Veteriner Hekimler Odası tarafından ortak yapılan basın açıklamasında Muğla'da şarbona rastlanmadığı dile getirildi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Ankara'ya gönderilen 11 adet olası şarbon numunesinin laboratuvar sonucu da negatif çıktı.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, Muğla Ticaret Borsası, Muğla Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Muğla Veteriner Hekimler Odası tarafından Muğla'da kırmızı etlerde şarbon olmadığı' konusunda ortak bir açıklama yapıldı. Toplantıda Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan yaptığı konuşmada, “Bilindiği gibi son günlerde ülke genelinde gündeme gelen kırmızı etlerde şarbon hastalığı vakalarının ortaya çıktığı yönündeki haberlerin hepimizi tedirgin ettiği bir gerçek. Sürece bağlı olarak endişelerimizi, özellikle il sağlık müdürlüğü ile il tarım ve orman müdürlüğüyle istişare ettik. Bunun yanı sıra veteriner hekimleri odamızın da görüşlerine başvurduk.

Kurum ve kuruluşlarımız, ilgili tetkik ve araştırmaları ivedilikle yerine getirerek, sonuçları tarafımıza aktardı. İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün olası şarbon hastalığına yönelik taramalarında tüm sonuçların negatif olduğu ve Muğla'da kırmızı etlerde şarbon hastalığına rastlanmadığı yönündeki dönüşleri memnuniyet verici oldu.” dedi.

11 olası şarbon numunesinin sonucu negatif çıktı

Şarbon vakası sonrası Muğla'da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Muğla'dan Ankara Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarına 11 adet olası şarbon numunesi gönderildi. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'na gönderilen yazılı açıklamada, tüm sonuçların negatif çıktığı dile getirildi.