Muğla’da şehidin adı halk eğitim merkezine verildi

Atatürk Mahallesinde bulunan Halk Eğitim Merkezi bahçesinde düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından şehidin özgeçmişi okundu.

Halk Eğitim Merkezi öğretmen ve öğrencilerinin şiir, bağlama ve gitar dinletisinin ardından okuma-yazma kurslarını tamamlayanlara sertifikaları verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kursları tamamlayanlara sertifikalarını takdim eden Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, programda yaptığı konuşmada; “Kursiyerlerimizin her birine teşekkür ediyorum. 7’den 77’ye kurslara katılan tüm kursiyerlerimize başarılar diliyorum. Şehit Mehmet Kaya Halk Eğitim Merkezi, inşallah önümüzdeki yıllar çok daha fazla sayıda kursiyerimizin eğitim alacağı bir ilim yuvası olmaya devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

Şehit Mehmet Kaya Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Ali Top, şehidin isminin kurumlarında yaşatılacak olmasından gurur ve mutluluk duyduklarını söyledi.

2017-2018 eğitim-öğretim yılında 266 kurs açıldığını aktaran Top; “9 bin 426 kursiyerden başarı ile kursları tamamlayanlara belgeleri verildi. Halk Eğitim Merkezi meslek kurslarının yanı sıra sanatsal faaliyetlerin yapıldığı bir sanat evidir. Gelişmiş toplumlar aynı zamanda sanatı zirveye çıkarmış toplumlardır. Bu bakış açısıyla Ortaca’da yaşayanlardan kursların talep edilmesini ve katılımlarını bekliyoruz. Vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel gelişimini sağlamak onlara bilgi beceri kazandırmak okuma yazma bilmeyenlere öğretmek, eksik kalan eğitimlerini tamamlamak bir üst öğrenime hazırlamak. Kültürel eserleri korumak, yaşatmak ve yaygınlaştırmak kursların en önemli özelliğidir. Bizde ilçemizde bu yönde çalışmalar yapmaktayız.” diye konuştu.

Şehit Mehmet Kaya’nın babası Durgut Kaya ise tören nedeni ile çok duygulandığını belirterek; “Oğlumun isminin halk eğitim merkezine verilmesini sağlayan ve bu töreni düzenleyen herkesten Allah razı olsun. Herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından şehit köşesinin açılışı yapıldı, kursiyerlerin yıl boyunca yaptığı çalışmaların yer aldığı yılsonu sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Törene, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Evren Ekmekçi, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Gürbüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Küçükünal, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Ali Top, Ak Parti Ortaca İlçe Başkanı Hakan Fevzi İlhan, şehit polis memuru Mehmet Kaya’nın ailesi, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, kursiyerler katıldı.

- Şehit Polis Memuru Mehmet Kaya

1970 Ortaca doğumlu Şehit Polis Memuru Mehmet Kaya, 1994 yılında Samsun Polis Okulu’ndan mezun oldu. Mezun olduktan sonra yurdun çeşitli yerlerinde görev yapan Kaya, Aydın’ın Nazilli ilçesi Sümer Polis Karakolu’nda görevli iken meydana gelen bir kavgaya müdahale esnasında şehit oldu.