Muğla'da servis ücretleri belli oldu

Muğla İl Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanları ile yapılan görüş alışverişi sonrası 2018-2019 eğitim öğretim yılı okul servis ücretleri belirlendi. Yapılan son düzenlemeyle araç içerisine fiyat tarifelerinin asılma zorunluluğu getirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, “Muğla İli UKOME'nin 12.09.2017 tarihinde yapılan toplantısında, il genelinde bulunan Şoför ve Otomobilciler Oda Başkanlarının da görüş ve önerileri alındığı toplantısı neticesinde ilimiz 2018-2019 eğitim öğretim döneminde okul servis araçlarının fiyat tarifesinde düzenleme yapılmıştır. Ülkemiz genelinde yüzde 29 gibi yüksek oranlarda belirlenen servis ücretlerine göre daha makul ve uygulanabilir bir ücretlendirme ile hem servis işletmecisi esnafımızın mağdur olmayacağı hem de velilerimizin bütçesini zorlamayacak bir fiyat tarifesi belirlenmiştir. Çocuklarımızın eğitim öğretim kurumlarına ulaştırılmasında kaliteli, güvenli ve uygun maliyetli servis taşımacılığının önemli olduğu, akaryakıt, işçilik, bakım, sigorta vb. kıstaslar göz önüne alınarak mesafesine göre fiyat güncellemesinde bulunulmuştur” denildi.

“Araç içerisine fiyat tarifelerinin asılma zorunluluğu getirildi”

Güncellenen yeni fiyat tariflerinin tavan ücret niteliğinde olduğunu dikkat çekilen açıklamada şu sözlere yer verildi, “Güncellenen yeni fiyat tarifeleri tavan ücret niteliğindedir. Bu nedenle okul servis araç işletenlerimizin ve öğrenci velilerimizin kurul kararına göre hareket etmeleri, bu tarife üzerinden anlaşma yapmaları durumunda herhangi bir mağduriyet yaşamayacaklardır. Ayrıca, UKOME kararında fiyat tarifesinin; araç üzerinde, öğrenci velilerinin görebileceği bir şekilde, araç kapısının sağ ve sol yanındaki camlara dışarıdan okunabilecek bir şekilde asılması zorunluluğu getirildi.”

Araçlar Büyükşehir tarafından takip edilecek

Veliler tarafından akıllı telefon ve bilgisayar üzerinden araçların takibini yapabileceklerini belirtilen açıklamada, “UKOME Kurulunun 28.07.2015 tarih ve 2015/4-122 sayılı kararı ile uygulamaya başlanan Okul Servis Araçları Filo Takip Sistemi ile denetimler 2018-2019 yılı eğitim öğretim döneminde de titizlikle belediyemiz tarafından yürütülecektir. www.mugla.bel.tr internet adresinden başvuruda bulunan velilerimiz, çocuklarını taşıyan servis araçlarını akıllı telefon veya bilgisayarlar üzerinden rahatlıkla takip edebilecekler” ifadeleri kullanıldı.

İl Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) kararına göre 2018-2019 Eğitim öğretim dönemi okul servis aracı fiyat listesi taşıma mesafesine göre şöyle oluştu:0-1 (dahil) 150,00 TL,1-3 (dahil) 170,00 TL,3-5 (dahil) 195,00 TL,5-7 (dahil) 200,00 TL,7-9 (dahil) 220,00 TL,9-11(dahil) 235,00 TL,11-13(dahil) 245,00 TL,13-15(dahil) 260,00 TL,15 Km üzeri her km için 3,50 TL.