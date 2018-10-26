Muğla'da silah magandalarına izin yok

Bu tür eylemleri gerçekleştirilenler hakkında yasal işlem ve cezai müeyyidelerin uygulanacağı açıklandı.

Amaç kamu düzenini sağlamak

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamı içinde yaşamaları devletimizin asli görev ve sorumluluklarındandır. Ülkemiz genelinde bayram, düğün, uğurlama, spor müsabakası gibi organizasyonlar sırasında meskûn mahallerde ateşli silahlarla havaya ateş açılması nedeniyle, yaralama ve ölüm olaylarının meydana geldiği görülmektedir. Bazı organizasyonlarda kamu görevlileri tarafından da ateşli silah ile havaya ateş açıldığı, havaya açılan ateş sonucu vatandaşlarımızdan yaralananların olduğuna dair sosyal medyada paylaşımların yer aldığı, basın yayın organlarında buna benzer haberlerin yayınlandığı görülmektedir. Valiliğimizce kişilerin can güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeninin sağlanması çerçevesinde meskun mahallerde havaya ateş açılmasının önlenmesi bu çerçevede yaralama ve ölüm gibi istenmeyen olaylara meydan verilmemesine yönelik tedbirlerin alınması büyük önem arz etmektedir.

İl İdaresi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde kişilerin can güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeni ve esenliğinin sağlanması amacıyla; düğün, nişan, eğlence ve benzeri organizasyonlar sırasında, ateşli silahla havaya ve çevreye ateş edilmesine müsaade edilmemesi önem arz etmektedir” denildi.

Organizasyon sahiplerinden taahhütname alınacak

Yapılan açıklamada, bu tür organizasyonu yapanlardan taahhütname alınacağı belirtilirken, “Bu nedenle, bayram, düğün, uğurlama, spor müsabakası gibi etkinliklerde; organizasyon sahiplerine izin verilirken, organizasyonda silah kullanılmaması, havaya ateş açılmaması hususlarına ilişkin taahhütname alınacaktır. Bu tip organizasyonlarda davetli olarak bile bulunan kolluk görevlileri, ateşli silahlarla havaya ateş açılması, silah kullanılması halinde ihbar, tutanak altına almak ve müdahale yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde haklarında soruşturma açılacaktır. Muhtarlar bölgelerinde ateşli silahlarla havaya ateş açılması, silah kullanılması halinde, bu durumu öğrendiklerinde kolluk birimlerine ihbarda bulunma yükümlülüklerini yerine getireceklerdir. Organizasyon sahipleri tarafından açık alanlarda yapılacak kutlamalarda farkındalık oluşturmak amacıyla havaya ateş açılmaması, silah kullanılmamasına yönelik hazırlanan afiş, pankart ve vb. malzemeler temin edilerek tüm katılımcıların görebileceği şeklide organizasyon alanlarına asılacaktır”

Kamu personeli hakkında disiplin soruşturması açılacak

Muğla Vali Vekili Fethi Özdemir, etkinliklerde silah kullanan kamu personeli hakkında disiplin soruşturmasının başlatılacağını belirterek, “Kamu personelinin katıldığı organizasyonlarda, personelin silahı ile havaya ateş açtığının tespit edilmesi halinde ilgili kamu personeli hakkında derhal disiplin işlemlerine başlanılacak, hakkında idari para cezası uygulanıp uygulanmadığı hususuna da soruşturma esnasında özellikle dikkat edilecektir. Aksine davranan kişiler hakkında durumlarına uyan adli veya idari işlemler derhal tesis edilecektir” dedi.