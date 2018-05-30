Muğla’da silahlı kavga; 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre; Dalyan Mahallesi, İztuzu Caddesinde, Kutlay Bilgiç, S.U ve kimliği belirsiz bir kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, kavga ettikleri kişi tarafından tabanca ile vurulan Kutlay Bilgiç öldü, S.U. yaralandı. Zanlının ise kaçtığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine Jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri yaralı U.’yu Ortaca Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Bilgiç’in cenazesi Ortaca Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.