Muğla'da tarihi eser operasyonu

Muğla'nın Menteşe ilçesi Yerkesik mahallesinde M.A. isimli şahısta tarihi değer taşıyan eserlerin bulunduğu duyumu üzerine yapılan operasyonda çok sayıda bronz sikke ele geçirildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Yerkesik Mahallesinde oturan M.A. isimli şahsın elinde tarihi değeri bulunan eserler olduğu ihbarının ardından savcılıktan alınan arama kararı sonrası operasyon düzenledi. Operasyonda, değişik büyüklüklerde Roma dönemine ait 56 bronz sikke, Helenistik döneme ait 6 bronz sikke, Bizans dönemine ait bir, Roma ve Osmanlı dönemine ait de 17 bronz yüzük ele geçirdi. Operasyonda ayrıca, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu kapsamında olmadığı değerlendirilen farklı kalınlıklarda ve boyutlarda Arapça yazılı 11 matbaa baskılı kitap, arapça harfler ve el yazısı ile yazılmış defter, pişmiş topraktan yapılmış taklit kandil ele geçirildi.

Şüpheli M.A. Emniyette yapılan sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi.