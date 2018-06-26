Muğlada tiyatro izleyicisi yüzde 120 arttı

Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre Muğla’da; tiyatro seyircisi yüzde 120,87 artarak 83 bin 967 kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu 2017 yılı Sinema ve Tiyatro İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre Muğla’da; sinemaların toplam koltuk kapasitesi yüzde 0,2 azaldı. Muğla’da 2017 yılında 45 sinema salonunda bulunan koltuk kapasitesi bir önceki yıla göre yüzde 0,2 azalarak 4 bin 007 oldu.

2017 yılında Muğla’da sinema salonlarında gösterilen film sayısı bir önceki yıla göre yüzde 3,60 artarak 1006 oldu. Sinemalarda gösterilen yerli film sayısı bir önceki yıla göre yüzde 31,86 artarak 447 olurken, yabancı film sayısı yüzde 11,55 azalarak 559’e yükseldi. 2017 yılında Muğla’da gösterilen filmleri izleyenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 18,81 arttı ve 778 bin 197 kişi oldu. Yerli filmleri izleyenlerin sayısı geçen yıla göre yüzde 22,77 artarak 411 bin olurken, yabancı filmleri izleyenlerin sayısı yüzde 14,68 artarak 367 bin 197 kişi oldu.

- Tiyatro seyircisi sayısı arttı

2017 yılında 12 tiyatro salonunda sahnelenen eser sayısı yüzde 36,36 artarak 75 oldu. Bu eserler toplam olarak 207 kez sahnelendi. Sahnelenen bu eserleri izleyenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 120,87 artarak 83 bin 967 kişi oldu.

Tiyatrolarda sergilenen 75 eserin 42’si yetişkin, 33’ü çocuk oyunu olurken yetişkin oyunlarını 20 bin 677 kişi, çocuk oyunlarını ise 63 bin 290 kişi izledi.