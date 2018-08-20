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20 Ağustos 2018 17:19

Muğla’da trafiği rahatlatan uygulama

9 günlük Kurban Bayramı tatili için Muğla’ya araçları ile gelen tatilciler Ramazan Bayramında yaşadıkları uzun trafik kuyruklarını bu bayramda yaşamadı.

Muğla’da trafiği rahatlatan uygulama

20 Ağustos 2018 17:19


Muğla Valiliği himayesinde Emniyet ve Jandarma ekiplerinin koordineli çalışması ile her 20 kilometrede bir trafik ekiplerinin bulunması, trafiğin yoğun yaşandığı Karayolu üzerinde ise trafik işaretlerinin iptal edilerek ekipler tarafından trafiğin yönlendirilmesi ile tatilciler uzun süre beklemek zorunda kalmadı.


Muğla’nın Menteşe ilçesi ile Gökova kavşağı arasında bulunan tüm ışıklı kavşaklarda trafik ekibi bulunurken, araç yoğunluğunun yaşanması durumunda devreye ekipler girdi. Trafik ekipleri, tali yollardan araç gelmediği durumlarda sürücüleri kırmızı ışık dahi yansa karayolundaki sürücülere geçiş verdi. Trafik ışıklarını devre dışı bırakan trafik ekipleri karayolunda oluşması beklenen uzun kuyrukların da önüne geçmiş oldu.




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