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07 Mayıs 2018 13:28

Muğla’da trafik haftası kutlaması

7-13 Mayıs tarihleri arasında kutlanan ‘Trafik Haftası’nda, trafik kazalarına dikkat çekerek, hem önlemlerin, hem de bireylerin trafik kurallarına duyarlılıklarının artırılması amacıyla etkinlikler düzenleniyor.

Muğla’da trafik haftası kutlaması

07 Mayıs 2018 13:28

Etkinlikler kapsamında Menteşe Sınırsızlık Meydanında İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından stant açıldı.


Standa Vali Esengül Civelek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ziyaret ederken, vatandaşlar stantları ziyaret etti. Hafta nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ve şoförlerin ödülleri protokol tarafından verildi.


Ziyarette ‘Trafik Hatası’ pastası kesilirken, Vali ve beraberindeki protokol üyeleri emniyet ve jandarmanın stantlarını ziyaret etti. Stantları ziyaret eden vatandaşlara trafik kuralları hakkında el broşürü, tişört ve değişik hediyeler verildi.




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