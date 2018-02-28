Diğer
Kategoriler
28 Şubat 2018 18:38

Muğla’da üç araç birbirine girdi: 6 yaralı

Muğla’nın Yatağan ilçesinde, kontrolsüz şekilde karşı şeride geçen otomobilin sebep olduğu zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Muğla’da üç araç birbirine girdi: 6 yaralı

28 Şubat 2018 18:38


Edinilen bilgiye göre; Reyhan Ö.(37) idaresindeki 34 HB 3883 plakalı hafif ticari araç, Yatağan-Milas karayolu Şahinler Mahallesi mevkisinde, kontrolsüz şekilde karşı şeride geçerek Şahinler yoluna girmek istedi. Hafif ticari araç, bu sırada karşı şeritten gelen Ekrem Yılmaz (29) yönetimindeki hafif ticari araç ve Mehmet Okan Özdoğan’ın(39) kullandığı 34 RU 9983 plakalı otomobille çarpıştı.


Meydana gelen zincirleme trafik kazasında, Ekrem Yılmaz, Bilal Yılmaz(32), Müzeyyen Yılmaz(33), Ahmet Emir Yılmaz(2), Özen Akay(53) ve Reyhan Ö, yaralandı.


İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Yatağan Devlet Hastanesi ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, yaralılardan Müzeyyen Yılmaz’ın 8 aylık hamile olduğu ve yaralı ile bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
11
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    12°C
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    12°C
  • Pazar
    Hafis Sağnak Yağışlı
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-otomasyon.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç