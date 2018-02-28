Muğla’da üç araç birbirine girdi: 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre; Reyhan Ö.(37) idaresindeki 34 HB 3883 plakalı hafif ticari araç, Yatağan-Milas karayolu Şahinler Mahallesi mevkisinde, kontrolsüz şekilde karşı şeride geçerek Şahinler yoluna girmek istedi. Hafif ticari araç, bu sırada karşı şeritten gelen Ekrem Yılmaz (29) yönetimindeki hafif ticari araç ve Mehmet Okan Özdoğan’ın(39) kullandığı 34 RU 9983 plakalı otomobille çarpıştı.

Meydana gelen zincirleme trafik kazasında, Ekrem Yılmaz, Bilal Yılmaz(32), Müzeyyen Yılmaz(33), Ahmet Emir Yılmaz(2), Özen Akay(53) ve Reyhan Ö, yaralandı.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Yatağan Devlet Hastanesi ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, yaralılardan Müzeyyen Yılmaz’ın 8 aylık hamile olduğu ve yaralı ile bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.