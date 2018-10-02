Muğla'da üniversite öğrencisi bıçaklandı

Muğla'nın Menteşe İlçesinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Mesut Can bıçaklandı.

Olay Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yerleşkesi içinde meydana geldi. Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Mesut Can tartıştığı R.G. isimli öğrenci tarafından 3 ayrı yerinden bıçaklandı. Olay sonrası bölgeye ambulans ekibi ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kolundan ve koltuk altından yaralanan üniversite öğrencisi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Atardamarından yara aldığı ve çok kan kaybettiği belirtilen öğrencinin yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay sonrası firar eden R.G. isimli öğrenci ise Muğla Emniyetinin yaptığı çalışmalar sonrası yakalandı. Emniyetteki ifadesinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.