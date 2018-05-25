Muğla’da yağmur, su baskınlarına sebep oldu

Yağmur sularının biriktiği bahçelerde park halindeki araçlar mahsur kaldı.

Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış şiddetini arttırması sonucu Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin yol çalışmasının devam ettiği caddelerde su birikintileri oluşurken, taşan sular çevredeki evlerin bodrum katlarında hasara neden oldu. Yağmurun aniden şiddetini arttırdığını belirten vatandaşlar Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından suların tahliyesi için yardım istedi. Su birikintilerinin olduğu alanlarda ekipler pompalarla su tahliyesi yaparken, bazı vatandaşlar da kendi imkanları ile odalardaki yağmur suyunu boşaltmaya çalıştı.

Aşırı yağış sonrası Abdi İpekçi Caddesi üzerinde yol çalışması yapılan ve kökleri yağmur suları ile aşınan ağaç yola devrildi. Ulaşımın kapalı olduğu yola devrilen ağaç, ekipler tarafından kesilerek taşındı.