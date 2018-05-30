Muğla’da yangın sezonu eğitim ve tatbikatla başladı

Bölgede yaşanabilecek olan olası yangınlara etkin bir şekilde müdahale yapılabilmeyi hedefleyen Milas Orman İşletme Müdürlüğü, yangın sezonunu eğitim ve tatbikat ile girdi. Önce yangın uzmanlarından eğitim alan yangın söndürme işçileri daha sonra, Denizcik Orman Deposu’nda yangın söndürmede kullanılan araçlar ve aletler hakkında bilgilendirildi. İşbaşı ve iş güvenliği eğitimleri kapsamında düzenlenen kurum içi eğitim etkinliğine; Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, Bölge Müdür Yardımcısı Enver Demirci, Muğla Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mehmet İşçi, Milas Orman İşletme Müdürü İbrahim Çetin Akkaya, İşletme Müdür Yardımcısı Mustafa Oral, işletme şefleri, Milas Orman İşletme Müdürlüğü personelleri katıldı.

Tatbikat öncesi düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, orman yangınları konusunda kararlılıkla ve cefakarca mücadele veren müdürlük personellerine teşekkür ederek yangın sezonunda başarılar diledi. Bölgenin orman yangınları anlamında risk taşıdığını ve personelin daima teyakkuz halinde olması gerektiğini ifade eden Müdür Çelik, eğitim ve tatbikatın gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Toplantının ardından Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’nün belirlediği kriter ve standartlara uygun bir şekilde tatbikata başlandı. Şeflerin, işçilerin ve araçların dahil olduğu yangın tatbikatında, yangın alarmının verilmesiyle 100 metrede en hızlı hortum serme ve yangına müdahale uygulaması yapıldı. Nefes kesen görüntülere sahne olan tatbikat, yangın işçilerinin ve tüm unsurların sezona hazır olduğunu gösterdi.

Tatbikatın herkesi yangın sezona motive eden bir yönünün bulunduğuna dikkat çeken Milas Orman İşletme Müdürü Çetin Akkaya, “Orman yangınlarıyla mücadeleyi etkin bir şekilde gerçekleştirebilmek, işçilerimizin çalışırken can güvenliğinin sağlanması, imkânların verimli bir şekilde kullanılması ve yangın söndürme konusunda dağarcığımıza yeni giren bilgilerin işçilerimize aktarılması amacıyla yangın tatbikatı düzenledik. Tatbikatımızı, Milas Orman İşletme Müdürlüğünde görevli 144 kişiden oluşan yangın söndürme işçilerimiz, müdürlüğümüze bağlı 13 arazöz, 5 su ikmal tankeri, 8 adet ilk müdahale aracıyla gerçekleştirdik. Orman yangınlarının söndürülmesinde büyük gayret sarf eden fedakâr ve cefakâr yangın söndürme işçilerimiz, işbaşı eğitim kapsamında önce yangınla ilgili ayrıntılı bir şekilde bilgilendirildiler. Yangın söndürme uzmanlarından hayati bilgiler alan işçilerimiz, daha sonra bu bilgileri pratiğe döktü. Uygulama eğitiminde alet edevatların kullanımı gösterildi. Eğitimin sonunda ise tatbikat gerçekleştirdik. İşçilerimiz tatbikatta sergiledikleri performansla yangın sezonuna hazır olduklarını göstermiş oldu.” diye konuştu.