Muğla’da ‘Yılın Ahi’si Ramazan Girgin

Yüzyılda Anadolu’da Ahi Evran Hazretleri tarafından uygulanan ‘Ahi’lik Haftası’ kutlamaları başladı.

Menteşe ilçesinde Muğla ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Vali Esengül Civelek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Cumhur Çoban, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, oda ve dernek başkanları ile kurum müdürlerinin katıldığı tören Kurşunlu meydanında düzenlendi.

Ahilik Haftası etkinliklerine bu yıl ev sahipliği yapan Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, Ahilik geleneğinin 13. Yüzyılın ilk yarısından 19. Yüzyılın ikinci yarısına kadar Türk halkının sanat ve meslek alanında yetişmelerini, ahlaki yönden gelişmelerini sağlayan bir kuruluşun adı olduğunu söyledi. Karakuş, “Ahilik kültürünün bizim kültürümüzde bambaşka biri yeri vardır. Bütün camiamızın köküdür. Dünyadaki ilk meslek örgütüdür. Tüccarların ve sanayicilerin de meslek örgütlenmesidir. Tüm dünyada özel sektörün çatısını oluşturan oda sistemi, esnaf sistemi 900 yıl önce bizim attığımız ahilik ve yoncalık sisteminin kopyasıdır. Bütün dünyadaki oda sistemi aslında bizim yüzyıllar önce uyguladığımız yoncalık sistemimin bir kopyasıdır. Yani biz onlardan oda sistemini almadık, onlar bizden oda sistemini aldılar. Şimdilerde yabancıların bizlere öğretmeye çalıştığı iş ahlakı meslek standartları, meslek eğitimi, sınai mülkiyet hakkı gibi kavramları dünyaya öğreten, bu topraklarda doğan ahilik kültürüdür” dedi.

“Ahilik Anadolu’nun ilk sivil toplum örgütüdür”

Ahilik hakkında bilgi veren Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bayram Akça, Ahiliğin kardeş anlamına, esnaf kardeşliği anlamına geldiğini söyledi. Akça, “Ahilik 13. Yüzyılda Anadolu’da Ahi Evran Hazretleri tarafından kurulan, daha sonra tüm Anadolu esnafını kendi çatısı altında toplayan ilk sivil toplum örgütüdür. Sivil toplum örgütü olmanın yanında bin sendikal harekettir, eğitim hareketidir ve bir dayanışma hareketidir. Ahilik esnaflar içinde çırak, kalfa ve usta sistemi üzerine inşa edilen bir sivil toplum örgütüdür. Aynı zamanda Ahilik felsefi olarak da eğitimi, sanatı ve yardımlaşmayı kendisine ilke edinen bir birlikteliktir. Ahiliğin genel özellikleri anlamında devlet ile esnaf ardasındaki bir köprüdür. Verdiği eğitim ile o dönem şartları içinde mesleki eğitimin zirveye çıkması, aynı zamanda bu sistem içindeki esnafın çocuklarının ve gençlerinin belli biri ahlak içinde yetişmesini sağlayan bir okuldur. Ahilik aynı zamanda ihtiyaç sahiplerinin tefecilerin veya daha kötü niyetli kişilerin eline düşmesini engellemek amacıyla kendi sandığı vasıtası ile onlara yardım eden bir banka sistemidir” dedi.

“Toplumun temel taşı ve lokomotifi esnaflardır”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Cumhur Çoban toplumun en temel taşı ve lokomotifinin esnaflar olduğunu söyledi. Çoban, “Esnaflarımızın ve sanatkârlarımızın elbette sıkıntıları ve zorlukları var. Bu zorlukların ve sıkıntıların giderilmesi için devletimiz hükümetlerimiz çok büyük önlemler alıyor, çözümler üretiyor ama maalesef bazı esnaflarımız teknoloji ile yarışamıyor. Bir eğitimci olarak okullar kapandığında çocuklarımızı bu mesleklerin yaşaması adına bu esnaflarımızın yanına verelim ve bu meslekler gelecek nesillere de taşınsın” dedi.

“Bu kültür gelecekte de geçerliliğini koruyacaktır”

Muğla Valisi Esengül Civelek, ecdadımızın oluşturduğu, yardımlaşmayı ve dayanışmayı, ticari, ekonomik ve sosyal yaşamda esas alan, doğruluk, dürüstlük, iyi ahlak, kardeşlik, dostluk, sevgi, hoşgörü ve yardımseverlik gibi bütün güzel meziyetleri birleştiren, sosyo-ekonomik bir düzen olarak köklü bir kültür olarak, bir yaşam tarzı olarak Ahilik kültürünün yaşatılması, geliştirilmesi, günümüzün değişen ve gelişen şartlarına göre uyarlanması toplumsal yaşamımızın her alanı için çok önemli bir ihtiyaç olduğunu açıkladı. Vali Civelek, “Geçmişten günümüze kadar geçerliliğini koruyan, sosyo-ekonomik yaşamımıza yön veren Ahilik kurumunun kültürü, felsefesi ve temel ilkeleri ahilik sisteminden kaynaklı oluşan sanayi ve ticaret odalarımız, esnaf odalarımız, kooperatiflerimiz, sendikalarımız, belediyeler, Bağ-Kur, KOSGEB, Türk Patent Enstitüsü, Türk Standartları Enstitüsü gibi kamu kurum ve kuruluşlarının temelini oluşturmaktadır. Ahilik kurumunun toplumsal birliğin, beraberliğin, barışın, huzurun sağlanması sürecinde önemi var olacaktır ve bu kurum, bu kültür, bu felsefe geçerliliğini koruyacaktır” dedi.

Yılın Ahisi Ramazan Girgin seçildi

Konuşmaların ardından ‘Yılın Ahisi’ seçilen Ramazan Girgin’e Ahilik Kaftanı’nı Muğla Valisi Esengül Civelek giydirdi. Kaftan törenin ardından mesleklerinde başarılı olan esnaflara, yılın çırağı, yılın kalfası, yılın meslek insanı gibi dallarda ödüller verildi. Törenin sonunda geleneksel meslekler berber, kadın kuaför, ayakkabı tamircisi, terzi, süpürge örümü ve yorgan dikimi ustaları hünerlerini sergiledi. Hasır süpürge ören 85 yaşındaki Ayşe Çiftçi katılımcıların büyük takdirini toplarken, Vali Esengül Civelek yapılan mesleğin çok değerli bir meslek olduğunu ve bu yaşta hala hasır süpürge mesleğini sürdüren Ayşe Çiftçi’yi kutladı. Tören toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.