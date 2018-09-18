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Muğla'da ‘Yılın Ahi'si seçildi

Temelinde yardımlaşma, dayanışma olan ve 13.

Yüzyılda Anadolu'da Ahi Evran Hazretleri tarafından uygulanan ‘Ahi'lik Haftası' kutlamaları Muğla'da başladı. Menteşe ilçesinde Muğla ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Vali yardımcısı Fethi Özdemir, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Cumhur Çoban, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, oda ve dernek başkanları ile kurum müdürlerinin katıldığı tören İnsan Hakları Meydanı'nda düzenlendi. Törende Yılın Ahisi Özcan Dayan, Yılın Kalfası Ayhan Öztürk, Yılın Çırağı ise Adem Taşçı seçildi. Yılın Ahisi Özcan Dayan'a plaketi Vali yardımcısı Fethi Özdemir tarafından takdim edildi.


Program kapsamında Ahilik pilavı, ayran ve keşkek ikramı yapıldı. Ardından Meslek gösterileri, mehteran gösterisi ve Muğla Yörük Obaları Derneği tarafından halk oyunları gösterisi yapıldı.

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