Diğer
Kategoriler
07 Ağustos 2018 20:00

Muğla’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Muğla’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

07 Ağustos 2018 20:00


Edinilen bilgiye göre, Sadettin Karadeli yönetimindeki 09 KU 545 plakalı otomobil, Okan Kaçar idaresindeki 48 YK 242 plakalı otomobil ve Muhammet Kömürcü’nün kullandığı 48 YL 222 plakalı otomobil, Kavaklıdere ilçesine bağlı Bakırcılar Mahallesi’nde yola dökülen motor yağı sonrası zincirleme kazaya karıştı.


Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası olay yerine sağlık ekipleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Kavaklıdere İtfaiye Grup Amirilği ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücülerine ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. İtfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları çıkarırken, yaralılar ambulanslarla Kavaklıdere Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.


Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç