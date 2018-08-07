Muğla’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Sadettin Karadeli yönetimindeki 09 KU 545 plakalı otomobil, Okan Kaçar idaresindeki 48 YK 242 plakalı otomobil ve Muhammet Kömürcü’nün kullandığı 48 YL 222 plakalı otomobil, Kavaklıdere ilçesine bağlı Bakırcılar Mahallesi’nde yola dökülen motor yağı sonrası zincirleme kazaya karıştı.

Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası olay yerine sağlık ekipleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Kavaklıdere İtfaiye Grup Amirilği ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücülerine ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. İtfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları çıkarırken, yaralılar ambulanslarla Kavaklıdere Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.