Muğla’da ‘Zurna’ resitali

6 Eylül’de Milas’ta sona erecek Festivale Türkiye dışında Ermenistan, Tayvan, Hindistan, Azerbaycan, Makedonya ve Bulgaristan’dan toplam 16 Zurna sanatçısı yer aldı. Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen festivale ünlü Klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici de katıldı. Zurna sanatçıları ikişer parça ile sahne alırken, Prof. Dr. Şadan Gökovalı Amfi Tiyatrosunda gerçekleşen uluslar arası Zurna Zen festivalini yaklaşık 7 bin kişi izledi.

Hüsnü Şenlendirici’den klarnet resitali

Zurna Zen Festivalinin sanat yönetmenliğini zurna ustası İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Konservatuarı Öğretim Görevlisi Ünal Yürük yaparken, ünlü klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici ile birlikte Bergama Altı Atmaca Davul Show grubu da festivalde gösteri sundu. Türkiye’nin önemli zurna ustalarının yer aldığı festivalin ilk gününde Ünal Yürük, İlhan Çubukçu, Hasan Çakan, Işık Soğukkuyu, Yenal Satıcı, Taysun Taşkın, Özdemir Göçer, Halil Çokyürekli, Makedonya’dan Zhelo Destanovski, Bulgaristan’dan Georgı Dımıtrov, Tayvan’dan Chıenyun Tseng, Azerbaycan’dan Rahman Rasimoğlu, Bulgaristan’dan Krasımır Damyanov Dımıtrov, Hindistan’dan Lokesh Anand, Bulgaristan’dan Ilıa Bozhınov Sımeonov, Ermenistan’dan Suren Asatryan Türkiye ve dünyadan değişik eserleri zurna ile seslendirdi. Festivalde sahne alan zurna sanatçıları performansları ile izleyicileri zurna resitali sunarken, 3 saat süren zurna resitali Ortaca, Fethiye ve 6 Eylül tarihinde de Milas’ta sona erecek.

“Zurna bizi birleştiren ortak enstrüman”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, bu yıl 4’üncüsü yapılan Uluslar arası Zurna Zen Festivaline ilk başladıklarında bazı yakın çevresinin kendisine zurnanın festivali mi olur dediğini belirterek, “Geldiğimiz noktada şu anda zurna festivalinin ne kadar kendi kültürümüzü ortaya koyan ve zurnanın davulun bizi birleştiren ortak enstrüman olduğunun bilinci ile herkes burada. Başka bir yerde zurna festivali yok. Ama zurnaya baktığımızda Kuzeyimizde, Balkanlarda, Güneyimizde ve Doğu’da çok değişik milletlerin ortak kültürel değeri” dedi.

Hindistan’dan katılan zurna sanatçısı Lokesh Anand, “Türkiye’ye ilk defa geliyorum. Daha önce böyle bir festivale katılmamıştım. İlk defa katılıyorum. Emeği geçen Muğla Belediyesine ve herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Zurna bizim milli çalgımız”

Festivalin başlangıcından bu yana katalım sağladığını belirten ve bu festivali düzenleyen Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden Ege Üniversitesi Devlet Türk Konservatuarı öğretim görevlisi zurna sanatçısı Halil Çokyürekli, “Bu bizim milli çalgımız. Orta Asya’nın bağrından kopmuş gelmiş bir enstrüman. Biz bunu her sene burada dillendirmeye çalışıyoruz. Feryat ediyoruz, haykırıyoruz, biz buradayız diyoruz. Onun için gelecek kuşaklara aktarmak için çığırtkanlığımız bazen yeterli gelmeyebilir. Bizim burada ihtiyacımız olan sadece Muğla Büyükşehir Belediyesi yapmamalı. Bu enstrüman bizim milli çalgımız. Sadece zurna deyip de geçilmemeli diye düşünüyorum ben. Çok önemli bir enstrüman. Bizim temennimiz bu. Bu kültürün yürümesi, gelecek kuşaklara aktarmamız için bizim ihtiyacımız olan bol bol üç veya beş yerde on yerde oralar gidip, hatta yurt dışına gidip kültürümüzü buralara lanse etmemiz lazım, anlatmamız gerekiyor. Dünyanın ilk bandosu nedir? Mehter takımıdır” dedi.

“Festivalin yapılması gereken il Muğla’ydı”

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin dünyada bir ilki gerçekleştirdiğini belirten Ünlü Klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici, “Zurna festivalinin yapılması gereken yer zaten Muğla’ydı. Çünkü bizim zurnacıların merkezi özellikle Ege tarafından olan merkez burası. Muğla’nın farklı ilçelerinde köylerinde yerleşmiş olan zurnacılarımız hepsi birbirinden değerli. Ama sadece bununla kalmayıp Türkiye’nin garklı yerlerinden Trakya’dan, Doğu’dan, Orta Anadolu’dan zurnacıların katıldığı, hatta yurt dışından Balkanlarda, Bulgaristan’dan, Makedonya’dan Japonya’dan Çin’den zurnacıların geldiği bir festival İlk yapıldığı seneler hatta ‘Gitmek lazım buraya’ diyordum. Hatta ikinci üçüncü sene beni niye davet etmediler diyordum. Bu sene kısmet oldu burada olmak. Güzel bir organizasyon yapıyorlar. Muğla’ya ve Ege’ye yakışacak bir festival oluyor. Dünyanın farklı yerlerinden zurnacılar geliyor. Biz de kendi adımıza burada müzik yapacağız ve bize bu festivalin içinde olmak keyif veriyor ve İnşallah daha nice Zurna festivallerine. Çok teşekkür ediyorum emeği geçen herkese” dedi.