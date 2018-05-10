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10 Mayıs 2018 12:33

Muğla’daki 700 okulda öğrenciler derse spor yaparak girdi

Muğla’daki 700 okulda öğrenciler derse, ’Sağlık için Hareket Et Günü’ kapsamında spor yaparak başladı.

Muğla’daki 700 okulda öğrenciler derse spor yaparak girdi

10 Mayıs 2018 12:33


Dünya Sağlık Örgütü tarafından, bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesinde fiziksel aktivitenin yararları konusunda toplum bilincini oluşturmak, iyi uygulamalara dikkat çekmek ve fiziksel aktivitenin yararlarını savunmak, yaşamın her alanında ve her yerde, toplum genelinde fiziksel aktiviteye katılımı arttırmak, sağlıklı davranışları ve yaşam tarzlarını teşvik etmek için 10 Mayıs ’Sağlık için Hareket Et Günü’ olarak belirlendi.


Bu kapsamda Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü etkinlikleri başlatıldı. Muğla il genelinde ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim düzeyindeki öğrenciler beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde egzersiz yaparak derse başladı.


Menteşe’de bulunan Şemsiana Anaokulunda gerçekleştirilen etkinlikte öğretmenler de öğrencilere eşlik ederken renkli görüntüler oluştu.




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