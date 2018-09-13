Muğla'daki Beşiktaşlılar, Fikret Orman'ı destekliyor

Muğla 1903 Beşiktaşlılar Derneği ve Marmaris 1903 Beşiktaşlılar Derneği ortak bir basın açıklaması yapılarak, “Sonuna kadar Fikret Orman'la beraberiz” denildi.

Ortak yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi; “Göreve geldiği günden beri, gerek aile, gerek iş hayatından büyük özverilerde bulunarak gecesini gündüzüne katarak, Beşiktaş'ımıza hizmet eden ve üstün başarılar elde eden başkanımız Fikret Orman'a ahde vefa gereği teşekkürü bir borç biliriz. Başkanımız Fikret Orman, unutulmamalıdır ki 2012 yılında hacizler, icralar peş peşe kapımızı aşındırırken, bir cengaver olarak Beşiktaş'ımıza hizmet için yola çıktı. Yönetim kurulu ile birlikte cefa çekerek, 'Vefa' diyerek camiamızı kenetledi. Stadyumumuzu şanlı Beşiktaş'ımıza en yakışır şekilde inşa edip hizmete soktu. Bunun ardından da peş peşe gelen şampiyonluklar ve Avrupa kupalarında elde edilen başarılarla tüm Beşiktaşlıların göğsünü kabartmayı da başardı. Lakin; günümüzde yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı tüm kulüplerin olduğu gibi Beşiktaş'ımız da bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. Yaşanan bu süreç sonucunda ortaya çıkan sıkıntılı dönemden kulübümüzün en az zararla ve dik bir şekilde çıkmasının tek çaresi başkanımız Fikret Orman'ın etrafında kenetlenmek, destek olmak, olmuyorsak da köstek olup moral bozukluğu yaratmamak şanlı Beşiktaş camiasına yakışacak bir tavır olacaktır. Bu vesile Muğla'daki dernek başkanları olarak tek yürek ve tek vücut olarak başkanımız Fikret Orman'ı desteklemek, ona çıktığı bu yolda yol arkadaşı olmak için karar almış bulunmaktayız. Tüm şanlı Beşiktaş camiasına duyurulur” dediler.