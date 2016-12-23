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23 Aralık 2016 10:49

Muğla’dan Halep’e ilk Un yardımı

Muğla’dan Halep’e ilk Un yardımı

23 Aralık 2016 10:49

Muğla Sivil Toplum Platformu tarafından 9 Aralık’ta başlatılan ‘Halep’e Un’ kampanyası kapsamında, bir TIR yardım hazırlanırken bölgeye gönderilmek üzere yola çıktı.
Sivil Toplum Platformu ve yardım kuruluşları adına konuşan Memur Sen Muğla İL Temsilcisi Önder Uçak, “Bağışta bulunan tüm vatandaşlarımıza, kardeşlerimize teşekkür ediyor, bu yardımların bir sefere mahsus olmadığını, sürecin devam ettiğini belirtmek istiyoruz. Hedefimiz her ay en az bir TIR un yardımını Muğla’dan Halep’e göndermek. Oradaki drama sadece televizyon karşısında üzülerek değil, elimizden geldiğince yardımlara destek vererek hassasiyetimizi göstererek katkıda bulunmalıyız” dedi.
17 Aralık’ta Türkiye’nin dört bir yanından Cilvegözü Sınır Kapısı’na düzenlenen 5 bin araç ve bin 500 yardım TIR’ından oluşan kara konvoyuna bizzat katıldıklarını belirten Uçak, “Muğla’nın dikkatini oraya çekmek, oradaki acıyı hissetmek ve hissettirmek istedik. On binlerin katıldığı mitingde yapılan konuşmalarla atılan sloganlarla dünya kamuoyunun dikkati çekilerek o gece yapılan görüşmelerle yardım koridoru tekrar açılmış tahliyeler başlamıştı. Orada İHH Suriye Koordinasyon ve Lojistik Merkezini ziyaret ettik. Suriye’ye günlük bir buçuk milyon ekmek gönderiliyor. Tüm Lojistik ihtiyaçlar ümmetin bağışları ve katkıları ile yapılıyor. Çadır Kamplar, aşevleri, ekmek fırınları hakkında bölgedeki yetkililerden ve sınırda 24 saat görev yapan basın mensubu arkadaşlarımızdan bilgi aldık. Yardımların profesyonel bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı ve imkânların en ideal şekilde yaraların sarılması için seferber edildiğine bizzat şahit olduk. Bu nedenle buradan gönderilen yardımlarla ilgili hiç kimsenin zerre kadar şüphesi olmasın hiçbir yardım zayi olmadan oradaki kardeşlerimize ulaşmaktadır” dedi.



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