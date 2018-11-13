Muğlalı çiftçinin yeni gözdesi ‘Çilek'

Muğla'da ilk defa Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütçesinden karşılanan proje ile çiftçilere fide desteği sağlanarak üretimi başlanan Çilek ürünü üreticinin yeni gözdesi haline geldi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü himayesinde Muğla'da birinci etapta 27, ikinci etapta ise 46 dekar alanda Çilek dikimi yapılırken, hasat döneminde elde edilen rekolte yüzleri güldürdü.

Yatağan Bencik Mahallesinde Çilek hasat ve fide dikim töreni gerçekleştirilirken, törene Vali Esengül Civelek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Fırat Erkal katıldı.

Çilek üretimine önem verdiklerini belirten Muğla Valisi Esengül Civelek, “Bu yıl 418 bin hibe çilek fidesini 56 üreticimize dağıttık. Çok kısa bir sürede 73 dekarlık çilek bahçesine sahip olduk. Bu bizim için yeterli değil. Hedefimiz il genelinde çilek üretimini, destekleme, yeni çilek bahçeleri oluşturmak” dedi.

2019 yılında 250 ton Çilek üretimi hedeflediklerini belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Fırat Erkal, Çilek üretimini tüm Muğla il geneline yaygınlaştırmak istediklerini söyledi. Muğla'nın arazi ve iklim yapısının Çilek üretimine müsait olduğunun altını çizen Fırat, sulama sistemleri, toprak analizleri ve tarla seçimlerini gerçekleştirdikten sonra çalışmalara ağırlık verdiklerini açıkladı. Çilek ürününün çiftçiye iyi bir gelir sağladığını belirten Fırat, üreticinin Çilek ürününü tarlada 10 liradan sattığını belirtti.

Muğla'da Kavaklıdere, Marmaris, Menteşe, Yatağan , Ula, Seydikemer, Milas ve Datça ilçelerinde 2018 yılında toplamda 417 bin 500 adet çilek fidesi ve diğer girdiler 56 üreticiye verilerek 73 dekar çilek bahçesi tesis edildi. Tarım ve Orman İl müdürü Fırat, “Çilek çalışmalarında İl Müdürlüğümüzün ilgili birimleri ve üreticilerimiz özverili çalışmalarla ‘San Andreas' ve ‘Albion' ve ‘Rubygem' çeşitlerinden oluşan bahçeler kuruldu. İlkbahar döneminde dikimi yapılan çileklerden üreticiler çeşitlerin verimleri ve kilogram başına 10-15 TL ücretle satmışlardır” dedi.