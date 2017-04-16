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16 Nisan 2017 17:04

Muğlalı vekil 90 yaşındaki annesi ile sandığa gitti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, Muğla’nın Ortaca ilçesinde oyunu kullandı.

Muğlalı vekil 90 yaşındaki annesi ile sandığa gitti

16 Nisan 2017 17:04

Muğla Milletvekili Erdoğan, Arıkbaşı Mahallesinde bulunan Aydınlar Ortaokuluna, 90 yaşındaki annesi Havva Erdoğan ve eşi Filiz Erdoğan ile birlikte geldi.


Milletvekili oğlu ile birlikte sandığa gelen 90 yaşındaki Havva Erdoğan, ilerleyen yaşına rağmen vatandaşlık görevini yapmanın mutluluğu içinde olduğunu ifade etti. 1004 numaralı sandıkta oyunu kullanan Mehmet Erdoğan ise, “Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin gündeme getirdiği Anayasa değişiklik paketi, 21 Ocak tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçti. Biz de kendi bölgemizde yaşayan vatandaşlara 18 maddeyi anlatmak için yoğun bir çaba sarf ettik. Bugün bizim sözümüz bitti, bugün milletimiz konuşacak. Türkiye için en iyi kararı milletimizin vereceğini inanıyoruz.” diye konuştu.




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