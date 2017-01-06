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06 Ocak 2017 15:19

Muğlalılar Erendağ Kayak Merkezi’nin yeniden açılmasını istiyor

Muğlalılar Erendağ Kayak Merkezi’nin yeniden açılmasını istiyor

06 Ocak 2017 15:19

Muğla’nın Muğla’nın Seydikemer ilçesinde sivil toplum kuruşluları ve vatandaşlar, 2011’de resmi açılışı yapıldıktan bir süresonra kapanan Eren Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’nin yeniden faaliyete geçirilmesini istedi.

Seki Mahallesi’nde bulunan Erendağı bir süre araçla giden vatandaşlar, kardan yolların kapanmasından dolayı zirveye ulaşamadı. Vatandaşlar, yanlarında getirdikleri leğenler ile kayarak tepkilerini kardan dolayı kayak merkezinin yollarının açılmasını ve tesisin bir an önce faaliyet geçmesini istedi. Temel Arap Oyun ekibi, kar üzerinde üç telli bağlama çaldı ve bazı vatandaşlar kar üzerinde oynadı.

Seydikemer Esnaf Odası Başkanı Harun Sağır, kayak merkezinin atıl durumda olmasından üzüntü duyuyoruz diyen sağır Muğla’da başka kayak merkezi yok. Aslında biz bize yeteriz. Dışarıdan turist gelmese bile yerli turistte bizim kayak merkezimiz çok güzel işler. Turizm tesis alanı ilan edilmiş yerin, bu şekilde kalmaması lazım. Bir iç turizme en azından burayı açmamız lazım. Bir şekilde ekonominin canlanması, bu tip tesislerin işler hale olmasına bağlı." dedi.

Seydikemer Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Güven ise unutulan ve atıl kalan tesisin tekrar hayata geçmesini istediklerini dile getirdi.
Eren Dağı ile Fethiye’nin ve denizin mesafesinin yaklaşık bir saat olduğunu anlatan Güven, "Merkez, Uludağ, Ilgaz, Kartal gibi neden olmasın? Belki unutulmuş, belki raflarda tozlarda kalmış evrakları tekrar karıştırıp burayı hayata geçirmek istiyoruz." diye konuştu.

Turizmci Ersin Gür ise, Eren Dağı’ndaki kayak merkezi birçok kayak merkezinden daha çok kar olduğunu, tesisin yeniden canlandırılmasını istediklerini kaydetti.



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