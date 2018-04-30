Muğla’nın en genç milletvekili adayı

dönem milletvekili genel seçimleri öncesi aday adayı başvuruları devam ediyor. Seçilme yaşının 18’e düşürülmesi sonrası genç adaylar da başvurularını partilerine yapmaya başladı.

Muğla’da şu ana kadar milletvekili aday adaylığı için başvuru yapan isimler arasında en genç aday olarak AK Parti’den aday adayı olan olarak Zafer Aktaş başvuru yaptı. Üniversite son sınıf öğrencisi olan Aktaş, Süleyman Demirel Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi son sınıf öğrencisi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençliğe verdiği değer nedeniyle AK Parti’den Muğla milletvekili aday adayı olduğunu açıklayan Zafer Aktaş, “Anayasa değişikliği sonrası 18 yaşındaki gençlerin siyasette aktif ve seçilme hakkının verilmesinden sonra ülkem için hizmet üretebileceğimi düşündüm. Bunun yanında Sayın Cumhurbaşkanımızın gençliğe verdiği önemi her platformda dile getirmesi beni cesaretlendirdi. Ben de üstüme düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirmek için ülkeme ve milletime faydalı olmayı hedefliyorum” dedi.

Zafer Aktaş kimdir?

31 Mayıs 1995 Muğla doğumlu Aktaş, ilk ve ortaöğretim Atatürk Ortaokulunda okudu. Liseyi Yatağan Anadolu Lisesinde tamamladıktan sonra Süleyman Demirel Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünü kazandı. Halen son sınıf öğrencisi olan Aktaş, ‘Siyaset ve Yönetim Topluluğu’ kurucu başkanı ve SDÜ öğrenci konseyi yönetim kurulu üyesi. 6. Ulusal Yerel Yönetimler Öğrenci Kongresi düzenleme kurulu başkanlığı yapan Aktaş, 2011 den beri Menteşe Atatürk bulvarında Okyanus Lokantasının işletiminde ailesine destek oluyor.