Muğla'nın ‘Hayvansal Üretim İstatistikleri' açıklandı

Bu kapsamda Türkiye'de toplam sığır sayısı 17 milyon 273 bin 957 olarak belirlendi. En çok sığır 921 bin 223 adet (%5,33) ile Konya olurken, Muğla 231 bin 816 adet (%1,34) ile Türkiye genelinde en çok sığırın bulunduğu 26. il oldu.

Koyun sayısı 175 bin 550

2018 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla Türkiye'de toplam koyun sayısı ise 36 milyon 177 bin 028 olduğu açıklandı. En çok koyun 2 milyon 516 bin 437 adet (%6,96) ile Van olurken, Muğla 175 bin 550 adet (%0,49) ile Türkiye genelinde en çok koyunun bulunduğu 54. il oldu.

Keçi sayısı 234 bin 069

2018 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla Ülke genelinde toplam keçi sayısı ise 11 milyon 185 bin 253 olduğu dile getirildi. Muğla 234 bin 069 adet (%2,09) ile Türkiye genelinde en çok keçinin bulunduğu 17. il oldu.