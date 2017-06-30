Diğer
Kategoriler
30 Haziran 2017 13:06

Muğla’nın ikinci kadın valisi göreve başladı

Son Valiler Kararnamesi ile Muğla’ya atanan Kırklareli Valisi Esengül Civelek, Muğla’daki görevine başladı.

Muğla’nın ikinci kadın valisi göreve başladı

30 Haziran 2017 13:06

Vali Civelek, Muğla’da görev yapan ikinci kadın vali olarak tarihe geçti. 3 yıldır Muğla’da görev yapan Vali Amir Çiçek, Esengül Civelek’e makamında görevi teslim etti.


Muğla Valisi Esengül Civelek için valilik önünde karşılama töreni düzenlendi. Zeybek kıyafeti giymiş iki çocuk tarafından çiçek verilen Vali Civelek’i Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve diğer protokol üyeleri karşıladı. Vali Civelek’i Muğla Yörük Obaları Derneği Başkanı Orhan Akcan ve Dernek üyeleri yöresel Yörük Türkmen kıyafetleri ile karşılarken, Vali Civelek’e poşu taktılar. Tören mangasını selamlayan Vali Civelek’i valilik giriş kapısında Merkez Valiliğine atanan Amir Çiçek karşıladı.


Muğla’nın yeni Valisi Esengül Civelek makamda yaptığı açıklamada, Muğla’da göreve başlaması nedeniyle yaptığı açıklamada, “Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sayın Başbakanımıza, Sayın İçişleri Bakanımıza ve Bakanlar Kurulu üyesi tüm bakanlarımıza şükranlarımı arz ediyorum. Bayrağı daha ileriye taşımak, her yönden, her açıdan, gelişmeyi ve ilerlemeye açık marka kent Muğla’nın daha da gelişmesini sağlamak, Cumhuriyet’imizin 100’üncü yıldönümünde, 2023 yılında ülkemizin belirlediği hedeflere ulaşma sürecinde Muğla’dan yerel katkı sağlamak amacıyla, ilgili kamu kurum ve kuruluşlar, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları, özel sektör, yazılı ve görsel medya ile birlikte iş birliği, güç birliği, el birliği ve gönül birliği içerisinde çalışacağım. Muğla’ya hizmette, vatandaşlarımıza makam kapımız da, gönül kapımız da sonuna kadar açık. Rabbim beni utandırmasın, mahcup etmesin. Aziz Muğlalılara saygılar, sevgiler sunuyorum” dedi.


Vali Civelek, konuşmasının ardından Muğla’da göreve başlama yazısını imzaladıktan sonra görevi devraldığı Vali Amir Çiçek’i aracına kadar eşlik ederek yolcu etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
44
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    44°C
  • Pazar
    Sıcak
    39°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    39°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
MUĞLA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 6 ŞEVVÂL 1438
  • 30 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:38
  • Güneş :05:43
  • Öğle :13:21
  • İkindi :17:13
  • Akşam :20:39
  • Yatsı :22:26
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!