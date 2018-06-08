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08 Haziran 2018 12:19

Muğla’nın intihar istatistikleri yayımlandı

Muğla’da 2017 yılında ölümle sonuçlanan intihar sayısı bir önceki yıla göre yüzde 9,6 azalarak 47 oldu.

Muğla’nın intihar istatistikleri yayımlandı

08 Haziran 2018 12:19

Türkiye genelinde ise ölümle sonuçlanan intihar sayısı 2017 yılında yüzde 3,9 azalarak 3 bin 69 kişi olarak belirlendi.


Yüz bin nüfus başına düşen intihar sayısını ifade eden kaba intihar hızı Muğla için 2017 yılında yüz binde 5,05 olarak gerçekleşti. Muğla bu değer ile kaba intihar hızının en yüksek olduğu 16. il oldu.


- Muğla’da intihar eden 47 kişinin 36’sı erkek


2017 yılında Muğla’da ölümle sonuçlanan 47 intiharda, 36 erkek, 11 kadın yaşamına son verdi. Türkiye genelinde ise ölümle sonuçlanan 3 bin 069 intiharda 2 bin 368 erkek, 701 kadın yaşamına son verdi.


Muğla’da ölümle sonuçlanan intihar vakaları incelendiğinde; İntihar eden kişilerin yüzde 70,2’sinin (33 kişi) intihar nedeni bilinmiyor. Yüzde 8,5’i (4 kişi) ise “hastalık”, nedeniyle intihar etti.


TÜİK verilerine göre intihar edenlerin %68,1’i (32 kişi) kendini asarak, %23,4’ü (11 kişi) ise ateşli silah kullanarak yaşamına son verdiği belirtildi.


İntihar eden kişilerin %38,3’ü (18 kişi) ilkokul, %23,4’ü (11 kişi) ise ilköğretim mezunu olarak belirlendi.




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