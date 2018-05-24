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24 Mayıs 2018 17:28

Muğla’nın kuşlarına büyükşehir güvencesi

Büyükşehir Belediyesi tarafından böcekçil kuşların yuva yapmasına imkân sağlamak, Çam ağaçlarına zarar veren Çam Kese böceğiyle mücadele etmek ve yuvasız kuşlara yuva temin etmek amacıyla sorumluluğunda bulunan mezarlık alanlarına 458 adet kuş yuvası asıldı.

Muğla’nın kuşlarına büyükşehir güvencesi

24 Mayıs 2018 17:28


Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sıkı’nın önerilerine göre hazırlanan 458 adet kuş yuvasını mezarlıklarda bulunan ağaçlara asan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yapılan çalışma ile mezarlık alanlarında ekosistem bozulmasının da önüne geçerek biyolojik çeşitliliğin artmasını sağlıyor.


Ayrıca mezarlık alanlarına asılan kuş yuvaları ile birlikte bölgede bulunan Büyük Baştankara, Çam Baştankarası, Mavi Baştankara, Sığırcık, Dağ Serçesi, Anadolu Sıvacı Kuşu gibi kuşların popülasyonu arttırılarak devamlılığının sağlanması amaçlanıyor.




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