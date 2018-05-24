Muğla’nın kuşlarına büyükşehir güvencesi

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sıkı’nın önerilerine göre hazırlanan 458 adet kuş yuvasını mezarlıklarda bulunan ağaçlara asan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yapılan çalışma ile mezarlık alanlarında ekosistem bozulmasının da önüne geçerek biyolojik çeşitliliğin artmasını sağlıyor.

Ayrıca mezarlık alanlarına asılan kuş yuvaları ile birlikte bölgede bulunan Büyük Baştankara, Çam Baştankarası, Mavi Baştankara, Sığırcık, Dağ Serçesi, Anadolu Sıvacı Kuşu gibi kuşların popülasyonu arttırılarak devamlılığının sağlanması amaçlanıyor.