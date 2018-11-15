Muğla'nın tüm okullarında hedef ‘Sıfır Atık'

Ltd. Şti. arasında, Muğla genelindeki devlet okullarında yürütülecek olan ‘Sıfır Atık' projesi işbirliği protokolü imzalandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2017 yılında başlatılan ‘Sıfır Atık' projesinin Muğla'daki devlet okullarında uygulanması amacıyla Muğla Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile MUÇEV Turizm Tic. Ltd. Şti. arasında işbirliği protokolü imzalandı.İmza töreninde konuşma yapan Muğla Valisi Esengül Civelek, “Sürdürebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde doğal kaynaklarımızı korumak, atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla israfın önlenmesi, doğal kaynakların verimli kullanılması, atık miktarının azaltılması, atıkların öncelikle geri kazanılması, bunun için atıkların kaynağında ayrıştırılarak toplanması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi himayelerinde ‘Sıfır Atık Projesi' 2017 yılında başlatıldı. 2018 yılında da kamu kurum ve kuruluşlarımızda uygulanmaya başlandı. Bugün imzaladığımız protokol ile ilimiz genelindeki devlet okullarımızda projeyi uygulamaya geçiriyoruz” dedi.

Farkındalık eğitimi verilecek

Vali Civelek, 3 eğitim sezonu boyunca uygulanacak olan proje kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından okullarda eğitim verileceğini dile getirdi. Civelek, “Diğer yandan atıkların kaynağında ayrıştırılması için MUÇEV, okullarımıza biriktirme ekipmanlarını temin edecek” diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ise, projenin Muğla genelinde 197 okulda uygulanacağının altını çizdi.