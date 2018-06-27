Muğla’nın yüzde 96’sı ulaşımda dönüştü

Engelli rampalı, klimalı, kamera kayıt sistemli, çevre dostu motora sahip son teknoloji ürünü araçların Muğla’ya kazandırılmasıyla ulaşımda kalite artarken, ücretsiz seyahat hakkı olan 65 yaş üstü, engelli, şehit yakını, gazi ve diğer vatandaşlar özel halk otobüsüne dönüşen yeni hatlardan rahat bir şekilde faydalanabiliyor.

2015 yılında başlayan ve Haziran ayı itibariyle yüzde 96’lık orana ulaşan dönüşüme il genelinde 2 bin 217 taşımacı bin 418 adet araç ile katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım hizmetlerini insan odaklı ve çevreye duyarlı olarak düzenlemek, kaliteli ve güvenilir hizmet sunmayı amaç edinerek başlattığı Ulaşımda Dönüşüm Projesi, ayrıca dünyanın önde gelen ulaşım kongrelerinden olan Transist Ulaşım Kongresinde birincilik ödülü kazandı. Şehir hayatını kolaylaştıran yenilikler içermesi,şehir ekonomisine olumlu etki etmesi, çevreyle dost bir ulaşım sistemi oluşturulmasına katkı sağlaması, yenilik içermesi gibi kriterleri karşılaması nedeniyle birincilik alan proje, birçok büyükşehir belediyesi tarafından da model olarak alınıyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, kuruldukları günden itibaren Muğla genelinde birçok hizmeti hayata geçirdiklerini, vatandaşların hayatını kolaylaştıracak, estetik ve değer katacak hizmetlerin devam etmesi için çalıştıklarını belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Halkımızın ulaşım hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanması, şoför esnafımızın da bu sektörden ekmeğini kazanması gerekiyor. Ulaşımda dönüşüm hizmetimizle vatandaşlarımızın modern, çevreci, engelli rampalı, güvenlikli araçlarla hizmet almasını amaçlıyor, aynı zamanda kanunen ücretsiz seyahat hakkı olan vatandaşlarımızın bu haklarından yararlanmalarını sağlıyoruz. Ulaşımda Dönüşüme başlarken şoför esnafımız ve kooperatiflerimizin fikirlerini alıp, birlikte hareket ederek projeyi hayata geçirdik. Başarılı olmamızdaki en büyük sebeplerden birisi de budur. Muğla’ya da bu hizmet anlayışı çok yakışıyor. Muğla’da belli bir disiplin, belli bir kural içerisinde halkımıza hizmet verirken esnafımızın, yolcularımız da bu durumdan memnun olması bizleri ayrıca mutlu ediyor. Birlik ve beraberlik içerisinde birbirimizi anlamaya çalışarak sevgi, hoşgörü ve güleryüzle hizmet etmeye devam edeceğiz.” dedi.