Muğla’nın Zeytinyağı’na 15 ödül

Ayrıca Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait bahçelerden elde edilen zeytinyağı da Gaziantep’ten altın madalya ile döndü.

Muğla Ticaret Borsası binası içerisinde Zeytindostu Derneği ile Türkiye’nin en kapsamlı Duyusal Analiz Laboratuvarı’nı kuran, zeytinyağı üreticilerine halkalı leke, zeytinyağı elde edilmesi konularında eğitimler veren Büyükşehir Belediyesi, Muğla’nın önemli gelir kaynaklarından biri olan zeytin ve zeytinyağı konularında yaptığı çalışmaların sonuçlarını 20-21 Nisan’da Gaziantep’te düzenlenen Ulusal Zeytinyağı Oskarları ödül töreninde aldı. Muğla’dan 15 üretici ödül aldı. Gaziantep’te ödül alan üreticiler Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ü ziyaret ederek katkıları, destekleri için ayrı ayrı teşekkür etti. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi’ne ait bahçelerden toplanan zeytinlerden elde edilen zeytinyağı da Gaziantep’ten altın madalya ile döndü.

Zeytindostu Derneği; “Büyükşehrin büyük katkıları ile bu başarı sağlandı”

Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Totoş Muğla’nın zeytinyağında kısa sürede bu başarıyı elde etmesinde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün destekleri ve vizyonun çok önemli olduğunu söyledi ve Başkan Gürün’e zeytinyağına verdiği önem, Duyusal Analiz Laboratuvarı, eğitimler gibi hizmetleri için teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’nin en kapsamlı Duyusal Analiz Laboratuvarı’nı kurduğunu hatırlatan Atilla Totoş bu laboratuvara gelerek tadım yapan jürinin de Muğla’daki gelişmelere hayran kaldığını söyledi. Gaziantep’ten ödülle dönen Muğlalı üreticiler de senelerdir zeytin, zeytinyağı ürettiklerini, doğru yönlendirmeler, hizmetler, eğitimler sayesinde Muğla’nın zeytinyağını uluslararası düzeyde tanıtabileceklerine artık inandıklarını belirttiler.

Başkan Gürün; “Ektiğimiz hizmet tohumlarının meyvelerini topluyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla’nın zeytinyağlarının Gaziantep’te düzenlenen Ulusal Zeytinyağı Oskarları ödül töreninde 15 ödül almasının rastlantı olmadığını, eşsiz bir coğrafyaya, zengin toprak yapısına ve kaliteli ürünlere sahip olduklarını, doğru yönlendirmeler, eğitim ve birliktelik sayesinde daha birçok başarıya imza atacaklarını söyledi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün; “Muğla sanıldığının aksine sadece turizm kenti değil aynı zamanda bereketli toprakları ile ülkemiz için önemli bir tarım kenti. Büyükşehir Belediyesi olarak Muğlamızda üreten köylümüzün kazanması, toprağını değil ürününü satması için tarıma büyük önem veriyoruz. Tarım laboratuvarlarından, alım garantili üretime, tohum, yem bitkisi desteğinden, katma değeri yüksek ürünlere, mera projesinden sulama kanallarına kadar Muğla’da üreten köylümüzün yanındayız. Muğlamızda altın değerinde ürünümüz, zeytin ve zeytinyağı için yaptığımız çalışmalar ulusal zeytinyağı oskarlarında elde ettiği başarı ile meyvelerini verdi. Muğlamızın zeytinyağı içerdiği özellikleri, kalitesi ile bir dünya markası olacak. Muğlamızı Gaziantep’te başarı ile temsil eden üreticilerimizin emeklerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

5-7 Nisan 2018 tarihleri arasında, 104 zeytinyağı müracaatının yapıldığı 11. Ulusal Natural Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması için jüri değerlendirmeleri Muğla Büyükşehir Belediyesi Duyusal Analiz Laboratuvarında yapıldı. Farklı bölgelerden 22 jüri heyetinin katılımı ile Türkiye’nin yağları değerlendirildi. Ulusal Zeytinyağı Oskarları olarak bilinen 11. Ulusal Natural Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması kapsamında jüri Premium, Altın, Gümüş ve Bronz madalya ödülüne hak kazanan zeytinyağları belirlendi. 20-21 Nisan 2018 tarihinde Gaziantep‘te düzenlenen Ulusal Zeytinyağı Oskarları ödül töreninde Muğla’da tadılan yağların 15 tanesi ödül aldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait Menteşe ve Yatağan bölgesi bahçelerinden toplanan zeytinlerimizden elde edilen Memecik Zeytinyağı da Altın Madalya ödülüne layık görüldü.