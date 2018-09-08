Muğlaspor 1, Karacabey Belediyespor 0

Hakemler: Burak Kaplan, Sedat Etik, Mücahid Adem Çelebi, Ertuğrul Kösterelioğlu

Muğlaspor: Barış Başkan, Polat Ertek, Ömerül Faruk İşler, Mustafa Acar, Ramazan Özkabak, Osman Kocaağa, Sinan Turan (Salim İğik DK65), Rıdvan Çelik, Murat Can Bölükbaşı (Berkay Yüksel DK75), Çağlayan Alpsatan, Fırat Hekimoğlu

Karacabey Belediyespor: Burak Onur, Gökhan Çetinus, İlker Avşar, Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Bünyamin Kasal, Abdullah Altıntaş (Emirhan Çolak DK60), Batuhan Ayvaz, Anıl Yıldırım (Ercan Karaca dk80), Fatih Nurullah Turan, Cenk Özkacar, Ömer Akman

Sarı kartlar: Karacabey’de Ömer Akman, Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Muğlaspor’da Polat Ertek, Mustafa Acar, Çağlayan Alpsatan

Spor Toto 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Muğlaspor kendi evinde oynadığı ilk maçında Karacabey Belediyespor’u 1-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz sonuçlanan maçın ikinci yarısında 52. dakikada sol açıktan gelen ortada topu ağlarla buluşturan Muğlasporlu Murat Can Bölük takımını 1-0 öne geçirdi. Maçın son bölümünde beraberlik golü için baskısını arttıran Karacabey Belediyespor, bulduğu net pozisyonları değerlendiremedi ve maç 1-0 sona erdi.

Maçtan dakikalar

DK. 14) Muğlasporlu 3 numara Polat’ın sol açıktan ortasını Murat değerlendiremedi ve top kalecide kaldı.

DK 18) Karacabey Belediyesporlu Anıl’ın ceza sahası dışından kullandığı serbets vuruş baraja çarpıp kalecide kaldı.

DK. 21) Muğlasporlu Rıdvan korner sonrası sağ açıktan gelen ortayı az farkla dışarı gönderdi.

DK.43) Karacabey’in 23 numaralı oyuncusu Anıl’ın ceza sahası dışından vurduğu şut az farkla dışarı gitti.

DK 52)(GOL) Muğlaspor’un ikinci yarının başında sol açıktan gelen ortayı Murat Can Bölük güzel bir dokunuşla ağlara gönderdi ve takımını kendi sahasında 1-0 öne geçirdi.

DK 65) Karacabeyli sonradan oyuna giren Emirhan Çolak, ara pası sonrası boş kalan kalede topu ağlarla buluşturamadı.

DK 75) Karacabeyli 61 numaralı Emirhan ara pası sonrası kaleciyle karşı karşıya kaldı. Emirhanın şutunu Muğlaspor kalecisi Barış kurtardı. Emirhan net pozisyondan yararlanamadı.

DK 85) Karacabey Belediyespor maçın son bölümlerinde beraberlik golünü bulmak için baskısını arttırdı. 85. Dakikada sağ çaprazdan gelen sert şutu kaleci Barış çıkardı. Dönen topu ise 97 forma numaralı Ercan topu dışarı gönderdi.