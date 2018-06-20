Muğlaspor’a destek ziyaretleri sürüyor

Muğlaspor tesislerinde gerçekleşen ziyarette ilk olarak Muğla Finansbank Şube Müdürü Cenk Yılmaz, Akbank Muğla Şube Müdürü Altay Cömert, TEB Şube Müdürü Birol Kayhan ve İNG Bank Şube Müdürü Erdem Ünalp ile bir araya gelen Muğlaspor Kulüp Başkanı Erol Kapiz, “Şehit Aileleri Derneği, Engelliler Derneği ve Beyazay Derneği’nin başlattığı kampanya sonrası kulübümüze destek ziyaretleri sürüyor. Bu kampanyaya destek olmak için banka müdürlerimiz bize ziyarete geldiler. Muğlaspor’u hep beraber iyi bir yere getirmemiz gerekiyor. Bunlar bizim için çok önemli. Bizlerde sizleri ziyarete geleceğiz. Borcumuz olan herkesin ayağına gideceğiz. Muğlaspor’a kim bir kuruş destek verdiyse hepsini ziyaret edeceğiz. Bu küskünlükleri bir kenara bırakacağız. Herkesin kalbini tekrar kazanacağız. Bize gelerek güç verdiğiniz için çok teşekkür ederim.” dedi.

Ardından kulübü ziyarete gelen Fenerbahçeliler, Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar ve Muğlaspor 48 Gençlik Taraftarlar Dernekleri yöneticileri Başkan Erol Kapiz’e Muğlaspor için sonuna kadar destek vereceklerini açıkladılar.