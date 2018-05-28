Muğlaspor’da Erol Kapiz dönemi

Muğlaspor Başkanı Haluk Beyimoğlu’nun kurumlar tarafından yönetim kurulunun sahipsiz bırakılmasına tepki göstererek kongrede aday olmayacağını açıklamasının ardından, adaylığını açıklayan eski Süper Lig hakemi Mutlu Çelik adaylıktan çekildi.

Ardından tek listeyle gidilen genel kurulda Erol Kapiz başkan seçildi. Erol Kapiz yaptığı açıklamada, “Muğlaspor’un sıkıntılarının farkındayız. 4 milyon borcu olan bir kulüp devralıyoruz. Fakat karamsar olmaya gerek yok. Şeffaf, saygın bir Muğlaspor oluşturmak için tüm Muğla ile var gücümüzle çalışacağız. Muğla için, Muğlaspor için kalıcı çalışmalar yapmak istiyoruz” dedi.

Erol Kapiz başkanlığındaki yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Mehtap Şeniz Çahan, Ali Özden Gürbüz, Mustafa Kazım Karalezli, Mehmet Güven, Gültekin Akça, Abdurrahman Uçar, Mehmet Alpez, Hakan İnan, Şahin Kırkan, Ali Rıza Boyacı, Salih Tozlu, M. S. Taşkın Yılmaz, Cavit Demircioğlu, Hüseyin Nizamoğlu, Raşit Biter ve Merve Başak Çağıl.