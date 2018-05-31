Muğlaspor’da zaman hesap kitap zamanı

Lig ekiplerinden Muğlaspor’un Basın Sözcüsü Hakan İnan, basınla bir araya geldiği toplantıda Muğlaspor’da zamanın hesap kitap zamanı olduğunu söyledi. Kulübün mali tablosu belli olduktan sonra ilk olarak teknik direktörle anlaşılacak.

Muğlaspor Basın Sözcüsü Hakan İnan kulüp binasında basınla bir araya geldiği toplantıda Muğlaspor’da zamanın hesap kitap zamanı olduğunu söyledi. İnan, “Çok ciddi bir borcun altına imza atarak zor bir görevi gönüllülük esasıyla devraldık. Kulübün borcunu bilmeden geleceği hesap edemeyiz. Bu kapsamda Pazartesi günü yönetim kurulu toplanacak ve mali tablo belli olacak. Alınan raporlara göre ilk olarak teknik direktörle anlaşacağız. Ardından transfer çalışmaları başlayacak” dedi.

Bu sezon ahlaklı, dürüst, Muğlaspor etiğine uygun bir takım kurmak istediklerini belirten basın sözcüsü Hakan İnan, “Transferler, kalıp gidecek oyuncular, raporlara göre belirlenecek. Ayrıca giden hocanın raporu da dikkate alınacak. Hoca konusunda ise 3. ligi tanıyan bir hoca tercihimiz olacak. Muğlaspor olarak başladığımız hocayla ligi bitirmek istiyoruz. Düşük rakamlarla yüksek başarıyı elde etmemiz gerekebilir. Fakat vali ve belediye başkanlarından aldığımız sinerji şuan çok iyi durumda.Halk da arkamızda durursa bu iş olur.” diye ifade etti.